CHP lideri Özel'den yeni boykot çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından yaptığı boykot çağrısıyla tepki çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi. Özel, yarın düzenlenecek tüketim boykotuna tüm vatandaşları çağırdı.

ÖZEL BİR KEZ DAHA BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel şunları kaydetti: "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.

Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN ÖZEL'E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir.

"BÜTÜN SİYASİ SÖYLEMİ SOSYAL BÖLÜCÜLÜKTEN İBARETTİR"

Özgür Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel'in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."

ÖZEL, DAHA ÖNCE TEK TEK FİRMA İSMİ VERMİŞTİ

Öte yandan daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez firma firma isim vererek boykot çağrısında bulunmuştu.

"Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün" diyen Özel'in açıkladığı boykot listesi şu şekilde: