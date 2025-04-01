CHP lideri Özel'den yeni boykot çağrısı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "boykot" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir açıklama daha geldi. Yarın düzenlenecek tüketim boykotuna vatandaşları davet eden Özel, "Bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum." dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından yaptığı boykot çağrısıyla tepki çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi. Özel, yarın düzenlenecek tüketim boykotuna tüm vatandaşları çağırdı.
ÖZEL BİR KEZ DAHA BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel şunları kaydetti: "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301'i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.
Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN ÖZEL'E TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir.
"BÜTÜN SİYASİ SÖYLEMİ SOSYAL BÖLÜCÜLÜKTEN İBARETTİR"
Özgür Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel'in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."
ÖZEL, DAHA ÖNCE TEK TEK FİRMA İSMİ VERMİŞTİ
Öte yandan daha önce Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit eden Özel, bu kez firma firma isim vererek boykot çağrısında bulunmuştu.
"Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün" diyen Özel'in açıkladığı boykot listesi şu şekilde:
- "Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!"
- Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok... İstiklal'de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin...
- Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın.
- Gençler de 'Ülker, Ülker, Ülker' diyor. Bu da gençlerin talebidir.
- Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz'dan hiçbirimize hayır yok.
- TRT'ye bakmayın
- TGRT'nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın.
- Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com'dan sakın ha…
- Kartalkaya'da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp ortaya çıkıp ona buna iftira eden, hala istifa etmeyen, Erdoğan'ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya... Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!"