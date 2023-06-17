CHP'li Barut: Buğday üreticisi mağdur, TMO seyirci kalıyor

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Bu yıl buğday üreticisi çok darda, sıkıntılı günler geçiriyor. Ekmek alamayan vatandaşlarımız ise zor durumda. Tarımda, buğdayda yaşanan bu kara tablonun, bu yangının sorumlusu AKP iktidarı ve onun Tarım Bakanlığıdır. Tarım Bakanı Yumaklı'ya sesleniyorum: Prim dahil 1 kilogramını 9 lira 25 kuruşa açıkladığınız buğday fiyatının geçtiğimiz günlerde Edirne'de 1 kilogramının 4 buçuk liradan satıldığından haberiniz var mı? Maliyeti 8 liranın üzerinde olan buğday üreticisi çok zor günler geçiriyor. Bu yangını söndürmesi gereken, çiftçinin kara gün dostu TMO ise adeta seyirci kalıyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut; Tarım Bakanlığı, AKP iktidarı ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday üreticisini mağdur ettiğini vurguladı. Maliyeti 8 lirayı geçen buğdayda TMO'nun prim dahil 9 lira 25 kuruş olarak taban fiyatı açıkladığını anımsatan Barut konuya ilişkin şunları söyledi:

"MALİYETİ 8 LİRANIN ÜZERİNDE OLAN BUĞDAY ÜRETİCİSİ ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR"

"Bu yıl buğday üreticisi çok darda, sıkıntılı günler geçiriyor. Ekmek alamayan vatandaşlarımız ise zor durumda. Tarımda, buğdayda yaşanan bu kara tablonun, bu yangının sorumlusu AKP iktidarı ve onun Tarım Bakanlığıdır. Tarım Bakanı Yumaklı'ya sesleniyorum: Prim dahil 1 kilogramını 9 lira 25 kuruşa açıkladığınız buğday fiyatının geçtiğimiz günlerde Edirne'de 1 kilogramının 4 buçuk liradan satıldığından haberiniz var mı? Hasadı Çukurova'da tamamlanan buğdayın, tüccara, serbest piyasaya 6 liradan satıldığından haberiniz var mı? Maliyeti 8 liranın üzerinde olan buğday üreticisi çok zor günler geçiriyor. Bu yangını söndürmesi gereken, çiftçinin kara gün dostu TMO ise adeta seyirci kalıyor. TMO'nun Genel Müdürü de çıkmış diyor ki, 'buğdayınızı TMO'ya verin' tamam verin de hangi üretici randevu alıp da TMO'ya buğdayını satabiliyor ya da dökebiliyor?

"TÜRKİYE'DE BU YIL YAKLAŞIK 8 MİLYON HEKTAR ALANA BUĞDAY EKİLDİ. 20 MİLYON TON CİVARINDA BİR REKOLTE BEKLENİYOR"

"540 noktada alım yapan TMO'nun depolarının hepsi dolu. Buğday koyacak yer yok. Lisanslı depolar dolu, geçen senin ürünleri duruyor. TMO'da para yok, satın alamıyor. Alım fiyatını açıkladı, satış fiyatı ise halen açıklanmadı. Ama genel müdür mavi boncuk dağıtıyor, çünkü Bakan Yardımcısı olma peşinde… Türkiye'de bu yıl yaklaşık 8 milyon hektar alana buğday ekildi. 20 milyon ton civarında bir rekolte bekleniyor. Ülke genelinde hasadın şu anda yüzde 15'i henüz gerçekleştirildi. Yüzde 85 hasadını yapamayan üretici buğdayını nereye satacak? Bir çözümünüz var mı? Bir çareniz var mı? Yurt dışından ithalat yapıyorsunuz çünkü ithalat sevdalısısınız. TMO, ithalat politikalarından vazgeçip çiftçiyi destekleyin, maliyet yükünü azaltıp buğday üreticisinin ürününü ederiyle, değeriyle alın ya da aradaki oluşan destekle telafi edin."