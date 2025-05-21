Çayırhan Termik Santrali ve 34 Taşınmaz Özelleştirildi

Çayırhan Termik Santrali ve maden sahası, araç muayene istasyonlarının yapım ve işletme hakkının devredilmesi ihalelerinin de aralarında bulunduğu bazı özelleştirmeler onaylanırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesine kayıtlı 34 taşınmazın da özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Çayırhan Linyit İşletmesinin kullanımındaki taşınırlar ile mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazlar, EÜAŞ adına kayıtlı bazı maden sahalarının özelleştirilmesi ihalesinin, 20 milyar lira bedelle en yüksek teklifi veren Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik AŞ'ye verilmesi onaylandı. Elektrik Üretim AŞ'ye ait Seyhan 2 ve Yüreğir Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazlara, 190 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Gazişehir Enerji Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye verildi.

Ankara Çayyolu-1 Mahallesi'nde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) kayıtlı, 2 bin 312,99 metrekare taşınmaza 120 milyon 61 bin 61 lira, Çayyolu'ndaki 2 bin 113,43 metrekare taşınmaza 116 milyon 61 bin 61 lira ile en yüksek teklifi veren SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Şirketine satıldı. ÖİB adına kayıtlı Çayyolu-1 Mahallesi'nde 2 bin 617,86 metrekare taşınmaza, 364 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Emre Gökdemir İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satışı kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı bazı taşınmazlar

Öte yandan Maliye Hazinesi adına kayıtlı bazı taşınmazların satışı kararlaştırılırken, bazılarının da satışı onaylandı. Bu kapsamda, Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 22 bin 419,92 metrekare taşınmazın 2 milyar 125 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Vera Konsept GYO AŞ-Sınırlı Sorumlu Ortak Yatırım Konut Yapı Kooperatifi Ortak Girişim Grubu'na satılmasına onay verildi.

Erzurum Palandöken'deki 10 bin 566,57 metrekare taşınmazların, 217 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Doğan Karataş'a satışı kararlaştırıldı. Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul Eyüpsultan'daki 10 bin 424,22 metrekare taşınmazın 467 milyon lira ile Eşbah Yapı Yatırım AŞ'ye, İstanbul Eyüpsultan'daki 6 bin 237,64 metrekare taşınmazın 297 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Panda Öğretim Kurumları AŞ'ye satışı kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesine kayıtlı İzmir Karaburun'daki 6 bin 260 metrekare taşınmazın, 102 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren ERK İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması onaylandı.

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi

"1. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetlerinin", 20 yıl süreyle, 830 milyon dolarla en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu'na, "2. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetlerinin" de aynı şartlarda 890 milyon dolarla en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu'na satışına onay verildi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı, Bursa Karacabey'deki 47 bin 567,50 metrekare taşınmaz ve üzerindeki yapıların, 241 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Bektaş İnşaat Taahhüt, Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satışı onaylandı.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Muğla Datça'da 761,92 metrekare taşınmaz 177 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Burak Binbay-Mehdi Nur Taşkıran Ortak Girişim Grubu'na, Yozgat'taki 17 bin 426,80 metrekare taşınmazlar ise 90 milyon lira ile en yüksek teklifi veren İsmail Özkan Erden'e satıldı.

34 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Öte yandan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 34 taşınmaz-hisseler ve üzerindeki yapılar, özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine, işlemlerin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanmasına karar verildi.