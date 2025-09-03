Haberler

Bakanlık ifşa etti: Çay diye bakın millete ne içirmişler?

Bakanlık ifşa etti: Çay diye bakın millete ne içirmişler?
Ticaret Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Listede, gıda boyası kullanılan çaylar, içine tohum yağı karıştırılmış zeytinyağları, domates tozu içeren baharatlar ile sakatat tespit edilen et ürünleri öne çıktı.

Ticaret Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürütülen denetimlerde halk sağlığı ile oynadığı tespit edilen firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

BAKANLIK LİSTELERİ GÜNCELLEDİ

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri güncellendi.

SAĞLIK ÜRÜNLERİ SATAN FİRMALARIN ÜRÜNLERİNDE İLAÇ ETKEN MADDESİ

Yapılan açıklamaya göre, sağlık ürünü adı altında piyasaya sürülen bazı ürünlerde, yasa dışı olarak ilaç etken maddesi kullanıldığı belirlendi. Özellikle doğal ve bitkisel olduğu iddia edilen bu ürünlerdeki içerikler, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

SUCUKTAN ZEYTİNYAĞINA, ÇAYDAN BAHARATA

Gıda ürünlerinde ise farklı kalemlerde taklit ve tağşiş uygulamaları tespit edildi. Zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerin içeriğinde tohum yağı bulunduğu, et ve et ürünlerinde ise dana eti yerine kanatlı hayvan eti ve sakatat kullanıldığı bildirildi. Ayrıca, bazı çaylarda gıda boyası, baharatlarda domates tozu gibi orijinal içeriğe aykırı maddeler tespit edildi. Sahtecilikten nasibini alan ürünler arasında ballar da yer aldı. Doğal ve katkısız olduğu iddiasıyla satılan bazı balların, gerçekte taklit ya da tağşiş ürün olduğu ortaya çıktı.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi şu şekilde:

'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi ise şöyle:

