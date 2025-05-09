CANiK ve Nurol Makina'dan Litvanya'da Başarılı Atış Gösterisi

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup'a bağlı CANiK'in Litvanya'daki fiili atış gösterisi dikkatleri üzerine çekti.

Türk savunma sanayisinin önde gelen temsilcileri CANiK, bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup ve Nurol Makina, güçlerini birleştirerek yurt dışında etkileyici bir başarıya imza attı. İki Türk şirketi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Live Firing Show etkinliğinde, gelişmiş zırhlı araç teknolojileri ve yenilikçi silah sistemlerini sergileyerek uluslararası alanda büyük ilgi topladı. Etkinliğe 12'den fazla ülkeden gelen katılımcılar, CANiK ve Nurol Makina'nın sunduğu ileri teknoloji çözümleri yerinde inceleme fırsatı buldu. SYS Grup şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, Nurol Makina, NMS 4x4 zırhlı aracına entegre edilen iki farklı yüksek teknoloji sisteminin canlı atış performansını sergiledi.

İkinci kez Live Firing Show'a katılan Nurol Makina, üstün hareket kabiliyeti ve yüksek koruma seviyesiyle öne çıkan NMS 4x4 platformunda, SYS Grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile etkileyici bir atış performansı sundu. TRAKON 30 üzerinde kullanılan 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ise, SYS Grup'un İngiltere merkezli şirketi AEI Systems tarafından üretildi. Ayarlanabilir atım hızı ve düşük geri tepme kuvveti sayesinde farklı platformlara kolay entegrasyon imkanı sunan VENOM LR, 2000 metre etkili menziliyle operasyonlara yüksek görev esnekliği kazandırıyor. Bu entegrasyon, Nurol Makina'nın zırhlı araç alanındaki hassasiyet, ateş gücü ve görev uyumu konularında ulaştığı ileri teknolojik seviyeyi de gözler önüne serdi.

Etkinlikte ayrıca, Nurol Makina'nın yenilikçi çözümü olan ILGAR Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi de tanıtıldı. Modern muharebe şartlarına uygun olarak geliştirilen ILGAR; 1,5 kg toplam ağırlığa (savaş başlığı dahil), 120 km/saat seyir hızına ve 20 km etkili menzile sahip. Sistem, 400 gram ağırlığındaki çok amaçlı harp başlığıyla 200 mm zırhı delebilme kapasitesi sunarken, tekrar kullanılabilir lançer sistemiyle de operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor. NMS 4x4 üzerine entegre edilen ILGAR sistemi, taktik etkinlik ve sahada esneklik açısından önemli avantajlar sağlıyor. Bu yenilikler, CANiK'i de bünyesinde barındıran SYS Grup ile Nurol Makina'nın, taktik etkinlik ve stratejik esneklik sunan yeni nesil çözümler geliştirme kabiliyetlerini bir kez daha kanıtladı.

Farklı etkinliklerde dünyanın dört bir yanında yetenek gösterimleri ve pazarlama faaliyetleri yürüttüklerini belirten SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, bu çalışmaların güçlü ekiplerle ve kapsamlı uluslararası iş birlikleriyle hayata geçirildiğine dikkat çekti. Aral, özellikle Nurol Makina gibi, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine başarıyla ihracat yapan güçlü markalarla birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. Aral, Live Firing Show etkinliğinde ortaya konulan iş birliğine değinerek şunları söyledi:

"SYS Grup bünyesindeki tüm şirketlerimizin oluşturduğu güçlü ekosistem, sektör paydaşlarımızın ihracattaki etkisini artırmakta ve ülkemizi farklı coğrafyalarda başarıyla temsil etmemize katkı sağlamaktadır. NMS 4x4, TRAKON 30 ve VENOM LR'ın bir araya gelmesiyle, çağdaş askeri operasyonların dinamik ihtiyaçlarına yanıt veren ileri teknolojili çözümler sunduk. Bu ve benzeri entegrasyonlarla gerçekleştirdiğimiz kabiliyet gösterimleri, uluslararası pazarlarda elimizi daha da güçlendiriyor. Her biri kendi sınıfının en iyileri arasında yer alan bu sistemlerin birleşimi, savunma sanayimiz için ihracatta yeni kapılar açmaktadır. Bu birlikteliklerden aldığımız güçle, Türkiye'yi uluslararası arenada daha ileri taşımaya ve bunu sürdürülebilir ticari başarılara dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz." - İSTANBUL