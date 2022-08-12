Çanakkale ekonomi haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında koçanlı mısırın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Mısır (koçanlı) Kg 6,00 MTS Buğday (ekmeklik) Kg 6,45 MTS İnek sütü Litre 7,20 MTS Biber Kg 4,00 MTS Fasulye Kg 10,79 MTS Çilek Kg 15,00 MTS Kiraz Kg 14,00 MTS Vişne Kg 14,00 MTS

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