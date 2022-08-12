Çanakkale ekonomi haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale haberleri... Çanakkale Ticaret Borsasında koçanlı mısırın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında koçanlı mısırın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Mısır (koçanlı)
|Kg
|6,00
|MTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,45
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,20
|MTS
|Biber
|Kg
|4,00
|MTS
|Fasulye
|Kg
|10,79
|MTS
|Çilek
|Kg
|15,00
|MTS
|Kiraz
|Kg
|14,00
|MTS
|Vişne
|Kg
|14,00
|MTS
AA / Burak Akay - Ekonomi
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