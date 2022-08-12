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Çanakkale ekonomi haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası

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Çanakkale ekonomi haberleri... Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale haberleri... Çanakkale Ticaret Borsasında koçanlı mısırın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında koçanlı mısırın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Mısır (koçanlı)Kg6,00MTS
Buğday (ekmeklik)Kg6,45MTS
İnek sütüLitre7,20MTS
BiberKg4,00MTS
FasulyeKg10,79MTS
ÇilekKg15,00MTS
KirazKg14,00MTS
VişneKg14,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Mısır Ekonomi Haberler

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