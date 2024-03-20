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Bakan Işıkhan, Tavşanlı'daki maden ocağında işçilerle iftar yaptı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir maden ocağında çalışan işçilerin iftarına katıldı.

Işıkhan, Tunçbilek beldesindeki Türkiye Kömür İşletmelerine ait Garp Linyitleri İşletmesi Ömerler Yeraltı Mekanize Maden Ocağı'nda çalışan işçilerle yerin 100 metre altında bir araya geldi.

Madencilerle iftar yapan Bakan Işıkhan, buradaki konuşmasında, ülkenin kalkınmasında enerji ve kömürün çok önemli olduğunu söyledi.

Işıkhan, 21 yıldır maden işçilerinin yaşam koşullarını, çalışma koşullarını iyileştirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli mevzuat ve diğer uygulamaları, politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Sığınma odaları, bireysel araçlarımız, GPS gibi iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli her türlü donanım konusunda sizin için sizin yaşam kaliteniz için elimizden geleni her zaman yapıyoruz. Madencilerimiz için de 55 yıl olan emeklilik yaşını 50 yaşa indirdik. Çünkü gerçekten çok riskli bir alanda üretim gerçekleşiyor." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, madenlerde, yer altı işletmelerinde çalışanlar için asgari ücreti iki katına çıkardıklarını sözlerine ekledi.

İftarın ardından yaklaşık 300 metre derinlikteki üretim sahasında inceleme yapan Işıkhan, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Vedat Işıkhan Tavşanlı Kütahya İftar Enerji Politika Ekonomi Haberler

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