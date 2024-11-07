Bursa Ticaret Borsası'nın "100. Yıl Ödül Töreni" düzenlendi

Bursa Ticaret Borsasına (BTB) "Asırlık Çınar" unvanının verildiği "100. Yıl Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Kentteki bir salonda gerçekleştirilen törenin açılışında bir konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, doğal güzellikleriyle kültür, sanat ve turizm şehri olan Bursa'nın aynı zamanda tarım, ticaret ve sanayi merkezi olarak Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir olduğunu vurguladı.

Bursa Ticaret Borsasının temellerinin ilk olarak 11 Eylül 1924'da Bursa Zahire Borsası olarak kurulduğunu hatırlatan Gürcan, "Aynı şekilde 1 Haziran 1926'da Bursa Zahire Borsası ile beraber Bursa Koza Borsası kurulmuş. İki borsa 1928 yılında birleştirilerek Bursa Ticaret ve Zahire Borsası, 1944 yılından sonra da Bursa Ticaret Borsası olarak hayatına devam etmiştir. Tam 100 yıldan beri Bursa'mızın tarım ve ticaretine büyük katkılar bulunmaktadır." diye konuştu.

Gürcan, 2024 yılı itibariyle 100 yaşına giren BTB'nin 1245 üyesiyle Türkiye'nin en köklü ticaret borsalarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca borsamızın bir özelliği de 12 ülkeden 38 ticaret borsasını bir araya getiren Avrupa Ticaret Borsaları Birliğinin üyesi olmasıdır. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Yine aynı şekilde canlı hayvan, zeytin, zeytinyağı, yaş sebze ve meyve hububat, unlu mamuller, koza, ipek ve çeşitli gıda maddelerinin kotasyonuna tabi olduğu Bursa Ticaret Borsası'nın tescil işlem hacmi 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 89 artışla 32,7 milyar liraya ulaşmıştır."

"21 yılda toplamda 260 milyar dolarlık yabancı yatırım Türkiye'ye geldi"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da sahip olduğu deneyim, hayata geçirdiği projeler, kente ve Türkiye'ye kazandırdığı çalışmalardan dolayı BTB ile gurur duyduklarını ifade etti.

Varank, Türkiye'nin son 22 yıldır büyük mesafe katettiği demokrasi ve kalkınma yolculuğunda ticaret borsalarının adeta lokomotif görevi üstlendiğini belirtti.

AK Parti olarak şimdiye kadar son derece uyumlu, istişareye dayalı, koordineli bir iş birliği gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Aldığımız tüm kararların ortak aklın ve ihtiyaçların bir ürünü olması için büyük bir gayret gösterdik. Her vesileyle varsa sorunları, beklentileri konuştuk, tartıştık ve gereken hamleleri de kararlılıkla almak üzere gayret gösterdik. İş dünyamızın tüm kesimleriyle geliştirdiğimiz bu yakın diyaloğun olumlu yansımalarını da net bir şekilde görebiliyoruz. Son dönemde uygulanan ekonomik programın makro ekonomik verilere nasıl yansıdığını da hep birlikte takip edebiliyoruz. Azalan cari açık, artan doğrudan yabancı yatırımlar, sermaye girişleri bu durumu da teyit eder bir nitelikte kamuoyuna zaten yansıyor. Zayıf küresel talebe, enflasyona ve birçok jeopolitik olumsuzluğa rağmen Türkiye 16 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümeyi başarabildi. Bir yandan ihracatımız artarken diğer yandan 2024 yılının 10 ayına baktığımızda dış ticaret açığımızda da yüzde 30'luk bir iyileşmenin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Türkiye artık sanayi üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı, sanayi ürünü ihracatı bakımından dünyanın en girişimci ülkelerinden bir tanesi olarak görülüyor. Uluslararası doğrudan yatırımlarda elbette bu süreçte bizim kalkınma hamlemize gerçekten ciddi katkılar sunuyor. 2003'ten önceki 30 yılda sadece 15 milyar dolarlık yabancı yatırım çekebilmişken bu son 21 yılda toplamda 260 milyar dolarlık yabancı yatırımın Türkiye'ye geldiğini görebiliyoruz."

"BTB, 100 yıllık mirası, geleceğe aktarmanın bilincini taşımaktadır"

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise BTB'nin 100'üncü yılında asırlık çınar unvanına sahip olduklarını aktardı.

Bir asır önce Türkiye'nin geleceğine yön vermek üzere temeller atılan BTB'nin güçlü geçmişi, yenilikçi çalışmaları ve örnek projeleriyle Bursa ve Türkiye'ye değer kattığına değinen Matlı, şunları kaydetti:

"Ticaretin ve tarımın kalbinin attığı bu yapı bugün geldiği noktada 100 yıllık bir mirası, aynı kararlılık ve heyecanla geleceğe aktarmanın bilincini taşımaktadır. Geçmişe dönük baktığımızda Bursa Ticaret Borsası'nın dijital dijitalleşmeden sürdürülebilir ticarete, şehrimizin kültürel değerlerinden, sosyal hayatına kadar çok geniş bir yelpazede uygulamaya geçirdiği başarılı projelerle hem üyelerimize hem de şehrimize ciddi katkılar sağlamıştır. Borsamız her adımında ileriye bakarak köklü mirasını modern ticaretin gereklilikleriyle buluşturmuş, şehrimizde tarımın nabzını tutmuştur. Bugünkü başarılarımız yalnızca geçmişimin geçmişimizin bir ürünü değil aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir vizyonun yansımasıdır."

Konuşmaların ardından BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, protokol üyelerine günün anlam ve önemine ilişkin hediye takdim etti. Ardından protokol üyeleri tarafından BTB'nin 100. yıl pastası kesildi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali'nin "Türkiye'de Ürün İhtisas Borsacılığı" başlığındaki sunumunun ardından gerçekleştirilen "Kozadan Kanatlananlar: Ticaretin Dönüştürücü Güçleri" ödül töreninde ise 10 kategoride, 84 firmanın temsilcilerine protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.