Bursa'da Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı Başlayacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından organize edilen inşaat ve yapı sektörünün en prestijli buluşması Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı, 24-27 Nisan'da Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

2025 yılı itibarıyla Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nin yönetimini devralan KFA Fuarcılık, Bursa'nın üretim ve ihracat merkezi konumunu güçlendirmek için önemli bir misyon üstleniyor.

Fuarcılıkta kısa sürede önemli bir marka kimliği kazanan KFA Fuarcılık, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi işbirliğiyle nisanda inşaat sektörü temsilcilerini yakından ilgilendiren önemli bir fuar düzenleyecek.

İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri, 24-27 Nisan'da inşaat ve gayrimenkul alanında en prestijli buluşmalarından olan Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı'nda ziyaretçileriyle bir araya gelecek.

Fuara yurt dışından çok sayıda yabancı alıcı da ziyarette bulunacak. Dünyanın farklı ülkelerden 200'ün üzerinde iş insanı fuar boyunca Bursalı firmalarla işbirliği masasında bir araya gelecek.

Bursa Fuar Merkezi'nde yapılacak Rising City &Yapı ve Yaşam Fuarı, inşaat sektörünün güçlü oyuncuları ve prestiji yüksek yabancı yatırımcıları ile yaptığı söyleşiler ile şehrin uluslararası boyutunu gözler önüne serecek.

İnşaat ve Gayrimenkul alanında hizmetlerin sergilediği fuar, hem ziyaretçilere hem de katılımcılara teknoloji ve trendlerin ön planda olduğu iş odaklı bir deneyim sunacak.

Sektörün iş hacmini artıran fuar organizasyonunu yanı sıra inşaat sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren "Dirençli Kentler Zirvesi" de 23 Nisan çarşamba günü BTSO'nun referans eğitim merkezi Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlenecek.

"Şimdi Dönüşüm, Dirençli Kentler, Yenilikçi Yarınlar" temasıyla düzenlenecek zirve, inşaat sektörünün tüm dinamiklerini bir araya getirecek. Zirvede kentsel dayanaklığın öneminden şehir planlamasına yatırım ve finansman stratejilerinden risk analizlerine kadar önemli konu başlıkları detaylı bir şekilde ele alınacak. - BURSA