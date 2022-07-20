Bursa'da patates hasadı başladı... Tarlada kilogramı 7.5 lira

Bursa'nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı. Tarlada kilosu 7.5 liraya satılan patates çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde hasadı yapılan patates tarlasında incelemede bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi, burası hatırı sayılır derece patates ekilen bir bölgeydi. Bu uzun yıllar devam etti. Özellikle son 5 yıldır azala azala 3 bin dekara kadar düştü. Bunun da sebebi patatesin bir sene para kazandırıp, bir sene kazandırmaması. Tabi ki patates para kazandırmadığında maliyetleri yüksek olduğu için çiftçiyi müthiş bir zarara uğratıyor. Onun için çiftçimiz sözleşmeli patates ekimine yöneldi. Şu anda yüzde 70'i sözleşmeli, yüzde 30'u ise bireysel ekim yapıyor. İnegöl'de ÇKS'ye kayıtlı olarak 3 bin dekar patates ekimi var. Kayıt dışı da bin dekar var. Dönümünden 3 ton ürün alınıyor. Önceki yıllarda 4-4,5 tonlara kadar çıkmıştı. Bu sene yağmurların sürekli devam etmesi, güneşin olmamasından dolayı dekar başına 1 ton verim düşüklüğü söz konusu. Toplam da 4 bin dekar alanda 12 bin ton civarından bir ürün alınması bekleniyor. Çiftçimiz fiyatlardan memnun. Şu anda çiftçimiz kilosunu 7,5 liradan veriyor. Tarlada bu fiyatlar olunca tüketicinin 12-13 liradan aşağıya yiyemeyeceğini buradan anlıyoruz." dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi