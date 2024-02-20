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Bursa'da 2022 Vergi Rekortmenleri Açıklandı

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Bursa'da 2022 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenleri belirlendi. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. kurumlar vergisinde birinci olurken, en fazla vergi beyan eden mükellef ismini açıklamadı. Gelir vergisi rekortmenleri arasında ise Hüseyin Özdilek ikinci sırada yer aldı.

Bursa'da 2022 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Bursa'da kurumlar vergisinde Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. birinci olurken, en fazla vergisi beyan eden mükellef ise isminin açıklanmasını istemedi.

2022 yılı vergilendirme döneminde kurumlar ve gelirler vergisinde ilk 100 sıralamaya girenler belli oldu. 2022 vergilendirme döneminde kurumlar vergisinde, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. birinci, Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. ikinci, isminin açıklanmasını istemeyen firma üçüncü, Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. dördüncü, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. beşinci oldu.

2022 vergilendirme döneminde gelir vergi rekortmenlerinden ise birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olanlar isminin açıklanmasını istemezken, Hüseyin Özdilek ikinci oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hüseyin Özdilek Bursa Tofaş Ekonomi Güncel Haberler

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