Burdur'da IPARD 3 Programı Tanıtıldı

Burdur'da Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek vermek amacıyla oluşturulan "Katılım Öncesi Yardım Aracı - Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD 3)" programının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin devletine uyguladığı insanlık dışı terörü lanetlediğini, tarihin bu zulmü gerçekleştirenleri unutmayacağını söyledi.

Programla ilgili bilgi veren Gümen, IPARD III'ün 2030'a kadar uygulanacağını ifade etti.

Kırsal kalkınmanın ve insanları kırsal alanda tutmanın öncelikleri olduğunu belirten Gümen, şunları dile getirdi:

"Kırsala yönelik her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Her karış toprağımızın kıymetli olduğu hepimizin malumudur. Dünya nüfusundaki artış ve şehirleşmenin ekilebilir tarım alanlarının üzerindeki baskısı her geçen gün artıyor. Son yıllarda giderek artan iklim değişikliği, doğal afetler, savaşlar ve salgın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu bize hissettirdi. Artık gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun ülkeler için tarım ve su, sadece stratejik bir ürün olarak değil hayati öneme sahip bir milli güvenlik meselesi olarak görülüyor."

Gümen, Bakanlık olarak tarımsal üretimdeki temel politika olan sürdürebilirlik, verim, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırımı hayata geçirmek için çalıştıklarını vurguladı.

"Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması öncelimiz"

Tarımsal üretimin planlanmasıyla stratejik ürünlerde arz güvenliğinin sağlanmasının ve fiyat dalgalanmasının önüne geçmek istediklerini belirten Gümen, "Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması öncelimiz. Tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması hedeflerimizin içinde. İşlenmeyen arazilerimizin üretime kazandırılması ve tarımsal desteklerin etkinleştirilmesi, vizyonumuz ve misyonumuza göre yönlendirilmesi Bakanlık olarak öncelimiz arasında."

Şap hastalığına karşı daha fazla hayvanı aşılamak için aşı kampanyasını öne çektiklerini dile getiren Gümen, eylülde başlattıkları kampanya sürecinde tüm hayvanları aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

IPARD programının Türkiye'de 2011'den beri uygulandığına dikkati çeken Gümen, özellikle hayvancılık, et, süt, su ürünlerinin işlenmesine, bitkisel üretime, arıcılığa ve makineleşmeye destek verdiklerini söyledi.

Program kapsamında yaklaşık 500 işletmeye 862 milyon lira hibe sağlandığı bilgisini paylaşan Gümen, kadınlar ile 40 yaş altındakilere ekstra destekler verildiğini ifade etti.

Gümen, toplantının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.