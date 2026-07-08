Dünyanın ihramı Denizli'de dokunuyor

Buldan, kutsal topraklara giden milyonlarca hacı ve umre adayının giydiği dikişsiz ihramların dünya çapındaki en büyük üretim üssü olmayı sürdürüyor. İlçede üretilen yüzde 100 organik pamuklu ihramlar, başta Suudi Arabistan olmak üzere onlarca ülkeye ihraç ediliyor.

Denizli'nin binlerce yıllık dokuma kültürüne sahip Buldan ilçesi ihram üretiminde küresel pazara yön veriyor. Mekke ve Medine başta olmak üzere kutsal topraklarda hac ve umre ibadetini yerine getiren milyonlarca müslümanın giydiği dikişsiz ihram örtüleri, Buldan'daki modern ve geleneksel tezgahlarda titizlikle hazırlanıyor. Yıllık milyonlarca metre kumaşın işlendiği ilçede, tekstil firmaları ve köklü aile işletmeleri dünyanın dört bir yanından gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor. Üretilen dikişsiz ihramlar iç piyasanın ihtiyacını karşılamanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç edilerek kent ve ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık döviz girdisi sağlıyor.

Hac ibadetinin en önemli farzlarından biri olan ve mahşer gününü, eşitliği ve kefen görünümünü simgeleyen ihram kıyafetleri, kutsal topraklardaki 45-50 dereceyi bulan aşırı sıcaklar göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanıyor. Buldanlı üreticiler, standart olarak 110x220 santimetre ebatlarında dokunan izar ve rida parçalarından oluşan bu örtülerde tamamen doğal malzemeler kullanıyor. Yüzde 100 organik pamuk ipliğinden üretilen ihramlar, yüksek nem emici özellikleri ve cildin nefes almasını sağlayan gözenekli yapılarıyla hacı adaylarına zorlu iklim şartlarında büyük bir kullanım konforu sunuyor.

"Dünyanın pek çok noktasına gönderim yapabilen güçlü bir satış ağına sahibiz"

Ağırlığı kalitesine göre değişen ihramların üretimi için tezgahlar 24 saat kesintisiz çalıştıklarını ifade eden ihram üreticisi Nabi Barutoğlu, "Ürünlerimizi Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da birçok ülkeye gönderiyoruz. Özellikle Arap ülkeleri başta olmak üzere Dubai, İngiltere, Kırgız ve Kazakistan gibi pazarlara düzenli ihracat gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla dünyanın pek çok noktasına gönderim yapabilen güçlü bir satış ağına sahibiz. Ürettiğimiz ihramlar yüksek kaliteli pamuk ipliğinden hazırlanıyor. Bununla birlikte müşterilerimizin taleplerine, pazarın ihtiyaçlarına ve fiyat beklentilerine göre farklı kalite ve özelliklerde üretim de yapabiliyoruz. Böylece hem iç piyasaya hem de dış pazara hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Elhamdülillah, hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda sağlam ve istikrarlı bir müşteri portföyüne sahibiz" dedi.

Türkiye'ni ihram ihtiyacının yüzde 20'sini Buldan karşılıyor

Türkiye'de Buldan'ın ihram üretim merkezlerinden olduğunu ifade eden Nabi Barutoğlu, "Buldan'da bizim gibi üretim yapan başka firmalar da bulunuyor. Ancak bizi farklı kılan en önemli unsur, yaklaşık 25 yıldır yalnızca ihram üretimine odaklanmış olmamızdır. Biz bu mesleğin içinde doğduk, büyüdük ve işi tüm incelikleriyle öğrendik. Üretimde kullandığımız ipliğin kalitesi, makinelerimizin teknolojik yeterliliği ve işimize gösterdiğimiz hassasiyet, ürünlerimizin kalitesine doğrudan yansıyor. Ana üretimimiz pamuk ipliğiyle gerçekleştiriliyor. Ancak daha ekonomik ürün talep eden müşterilerimiz için farklı iplik türleri ve kalite seçenekleriyle de üretim yapabiliyoruz. Böylece farklı pazarlara ve müşteri beklentilerine uygun çözümler sunuyoruz. Buldan, Türkiye'de ihram üretiminin önemli merkezlerinden biridir. Bölgede faaliyet gösteren üreticilerle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye iç pazarının yaklaşık yüzde 20'sine hitap eden bir üretim hacmine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Yıllık bazda ise Buldan'dan yaklaşık 50 ila 60 bin takım ihramın piyasaya sunulduğunu ifade edebiliriz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı