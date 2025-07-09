Bu merkezde mobilya sektörünün ara eleman ihtiyacı karşılanıyor

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve teorik olarak görülen derslerin uygulamalı şeklide verildiği Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi, ahşap ve mobilya sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi, aynı zamanda öğrencilere istihdam kapısı da oluşturuyor. Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisas Koordinatörlüğünün destekleriyle Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çeşitli projeler yürütüyor. Bu kapsamda "Mobilya, Eğitim, Tasarım ve Ürün Gelişme" projesi çerçevesinde teorik olarak ders gören öğrenciler, ahşap atölyesinde gördükleri dersleri uygulama imkanı da bulunuyor. Öğrenciler, teorik aldıkları derslerle birlikte uygulama derslerin yanı sıra yıl içerisinde mobilya fabrikalarını da sık sık ziyarette bulunarak çalışma ve işleyişlerini görme imkanı elde ediyor.

Ahşap sektöründe öncü olan Kastamonu'da, mobilya ve ahşap sektöründe faaliyet gösteren firmaların ara eleman ihtiyaçları da Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezinden sağlanıyor. Öğrenciler, mezun olduktan sonra firmalarda çeşitli kademelerde iş sahibi olurken, ayrıca kendi işlerini de kurma imkanı buluyor. Ayrıca Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi, proje çerçevesinde talep olması durumunda firmalarda çalışan personel ile iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik kurslarda düzenleyerek yetişmiş ara eleman ihtiyacını da karşılıyor.

"Projemiz ile sektöre kalifiye insan yetiştirme konusunda destek olmayı amaçladık"

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Tor, "Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitemize vermiş olduğu misyon gereğince Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda üniversitemiz İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerden birisi de mobilya, eğitim, tasarım ve ürün gelişme projesidir. Proje ekibimizle birlikte bu projeyi hazırlarken, özellikle TR82 bölgesindeki mobilya sektörünün eksikliklerine odaklanmaya çalıştık. Kastamonu, bildiğiniz üzere ahşap esaslı kompozit levha üretimi konusunda Türkiye'de ve Dünyada hatırı sayılır şirketlerin bulunduğu bir ilimizdir. Kastamonu'da her ne kadar levha sektörü gelişmiş olsa da bu şirketlerin, firmaların üretmiş olduğu ahşap esaslı kompozit levhaların çok yoğun bir şekilde kullanıldığı mobilya sektörü maalesef ki çok gelişmişlik gösteremiyor. Gelişmeye açık bir sektördür. Sektörde orta ve büyük ölçekli firmaların az olmasının sebepleri arasında özellikle kalifiye eleman eksikliği, tasarım, model geliştirme ve ürün çeşitliliğin az olmasıdır. Markalaşma faaliyetlerinin yetersiz olması, fikri sınai haklar konusunda yetersiz olunması gibi sebepler öne çıkmaktadır. Biz, projemiz ile bu konuda öncelikle sektöre kalifiye insan yetiştirme konusunda destek olmayı amaçladık. Proje kapsamında satın alınan ve sektörde yoğun bir şekilde kullanılan makineler ile ilgili eğitimlerin verilmesi, ürün geliştirme konusunda merkezimiz bünyesinde bulunan tasarım dersliğinin kullanılması ve burada üretilen, tasarımı yapılan ve sonrasında üretilen ürünlerle ilgili çalışmaların yapılması, üniversitemizde bu alanda özellikle Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde verilen bazı dersler var. Bu dersler kapsamında da öğrencilerimiz, tasarlamış oldukları ürünlerin üretimini de burada gerçekleştirmekte ve dönem sonrasında da bu ürünlerle ilgili bir sergi yapılıyor ve sergi sonrasında da yine öğrencilerimiz hem ürünlerini tasarım tescillerini hem de faydalı model başvuruları yapıp bunların tescillerini alabiliyorlar. Bu anlamda üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi bize büyük destek sağlamaktadır. Projemizin süreçleri tamamlanmış olsa da kısa, orta ve uzun vadede eğitimlerimiz, faaliyetlerimiz ve üretimlerimiz devam edecektir" dedi.

Projeden 60 öğrencilinin ilk etapta faydalandığını söyleyen Tor, "İhtisas alanımızda yapmış olduğumuz bu proje ile sektörün farkındalığını daha da artırarak ilimize ve bölgemize sektör yatırımcılarını çekebilmeyi ve bu anlamda istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda projemizden en az 60 öğrenci faydalandı diyebilirim. Sadece Orman Endüstri Mühendisliği bölümündeki öğrencilerimiz değil, aynı zamanda farklı fakültelerden, farklı bölümlerden öğrencilerimize burada merkezimizde ağırlıyoruz. Proje kapsamında da hocalarımıza ve öğrencilerimize katkılarımız da devam edecek" diye konuştu.

"Kendi fabrikamı kurmak istiyorum"

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi İrem Nur Atan ise, "Mobilya endüstrisi, ahşap konstrüksiyonlar, bağlantı elemanları gibi birkaç dersimiz var. Bunların teorik derslerini görüyoruz. Burada teorikte olarak işlediğimiz konuları uygulama olarak merkezimizde işliyoruz ve daha çok konular bizim için pekişmiş oluyor, direkt sahada görmüş oluyoruz. Bir nevi ben bu bölümde çok fazla kadın girişimci olmadığını gördüm. Daha çok erkeklere öncelik var. Ben kendi adıma hedeflerim arasında kendi fabrikamı kendi girişimciliğimi konuşturmak istiyorum. Bu yüzden bu bölümü seçtim. Yani ahşaba da hobi olarak zaten yatkınlığım vardı. Çok seviyorum. Bölümüm şuan hocalarımız da bizim için eğitimimize çok büyük katkıları var. Gerçekten direk işi sahalarda görmüş oluyoruz. Örneğin, kontrplak yapımını derste işliyoruz. Teorik olarak direk ham maddeden ürünün çıkışına kadar olan kısımları gözümüzde görüyoruz ve daha çok konular bizde pekişmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Efekan Genç de, "Biz, burada teorikte öğrendiğimiz derslerimizi uygulamalı bir şekilde de görüyoruz. Kendi el becerilerimizi kazanıyoruz. Kendi projelerimizi uygulamalı bir şekilde hayata geçirmiş oluyoruz. Hepimizin farklı projeleri var. Hepimiz farklı ürünler üretiyoruz. Uygulamalı bir şekilde burada derslerimizi işliyoruz. Ürünlerin nasıl tasarlayacağımızı ya da tasarladığımız şeylerin hayata geçip geçemeyeceğini burada görmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU