BTSO'nun Araştırmasına Göre Bursa'nın En Büyük 250 Firması Belirlendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yapılan araştırmaya göre, Bursa'nın en büyük 250 firması belirlendi. Bu firmaların net satışları ve katma değerleri önemli ölçüde artış gösterdi. Ayrıca, ihracat performansı da yükseldi ve istihdam artışı gerçekleşti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent ekonomisine en fazla katkı sağlayan ilk 250 firma belirlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 26'ncısı düzenlenen "250 Büyük Firma Araştırması" sıralamasında yer alan firmaların net satışları, 2021 yılına göre 2022'de yüzde 116 artışla 664,7 milyar lira oldu.

Bu firmaların 2022'de oluşturduğu katma değer, 2021'e kıyasla yüzde 86 artarak 104 milyar liraya yükseldi.

Söz konusu iki dönem karşılaştırıldığında, Bursa'nın en büyük firmalarının öz kaynakları yüzde 133 yükselişle 192,3 milyar liraya, aktif büyüklükleri yüzde 88 artışla 450,2 milyar liraya, dönem karları yüzde 88 yükselerek 56,4 milyar liraya, üretimden satışları ise yüzde 112 artarak 454 milyar liraya ulaştı.

250 firmadan 13,5 milyar dolar İhracat

Bursa'nın 250 büyük firmasının ihracat performansı 2021'e göre geçen sene yüzde 8,2 yükselişle 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Araştırma kapsamındaki firmalar 170 bin kişiye istihdam sağladı. Bu alandaki artış ise yüzde 6 olarak gerçekleşti.

Çalışma kapsamında firmaların faiz, amortisman ve vergi öncesi kar zarar büyüklükleri (FAVÖK) de değerlendirildi. Buna göre 2022'de Bursa 250'nin FAVÖK büyüklüğü 2021'e kıyasla yüzde 149,5 arttı. 2021 yılında 43,25 milyar lira olan FAVÖK büyüklüğü, 2022'de 108 milyar liraya yükseldi. Ayrıca, 2021 yılında kar eden firma sayısı 217 iken bu sayı 2022'de 227'ye çıktı.

250 Büyük Firma Araştırması'nda yer alan kuruluşların sektörel dağılımında ise 59 firma ile otomotiv yan sanayi başı çekiyor. Listedeki firmaların 40'ı tekstil sektöründe, 26'sı gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteriyor. Otomotiv yan sanayi firmalarının net satışlara katkısı 107,1 milyar lira, gıda, tarım ve hayvancılık sektör temsilcilerinin 63,8 milyar lira, tekstil sektör temsilcilerinin ise 50,4 milyar lira oldu.

Firmaların net satışlarıyla sıralandığı araştırma sonuçlarına göre ilk sırada 71,9 milyar lira ile Tofaş yer aldı. Oyak Renault 62,6 milyar liralık net satışıyla 2022 yılını ikinci sırada tamamladı. Uludağ Elektrik ise 40,9 milyar lira ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Bu firmaları sırasıyla Borçelik, TGS, Bosch, Sütaş, Sarten Ambalaj, Asil Çelik ve Bamesa Çelik takip etti.

"Ülkemizin geleceği ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif illerinden Bursa'da kent ekonomisine ışık tutmak amacıyla "Bursa 250 Büyük Firma Araştırması"nı 26'ncı kez gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türk iş dünyasının 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca inişli çıkışlı dönemlerden geçtiğini belirten Burkay, "Ancak karşılaştığımız zorlukların boyutu ne kadar büyük olursa olsun hiçbir dönemde umutsuzluğun esiri olmadık, üretimden, ihracattan, yeni istihdam alanları oluşturmaktan asla vazgeçmedik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin geleceği ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, yeni yüzyılına dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefleriyle başladığını vurgulayan Burkay, bu azmin ve inancın daha da güçleneceğini kaydetti.

İş dünyasının bu dönemdeki en önemli beklentilerinin enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması ve finansal istikrarın yeniden tesisi olduğunu aktaran Burkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomi yönetimimiz tarafından atılan adımlar ve işletmelerimize sunulan destekler büyük önem taşımaktadır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz ve firmalarımızı yeni nesil teşviklerle desteklediğimiz takdirde çok daha güçlü bir büyüme hamlesi gerçekleştirebiliriz. Bunun da yolu mekansal planlamadan geçiyor. Tarih boyunca üretimin ve ticaretin başkenti olmayı başaran Bursa'mızın, iş dünyamızın örnek birlikteliği, azmi ve kararlılığıyla 'Türkiye Yüzyılı'nda da küresel ölçekte güçlü bir çekim merkezi olacağına yürekten inanıyorum."