BTSO Girişimcilik ve Üniversite Sanayi İşbirliği Konseyi BBS'de buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) stratejik sektörleri ortak akılla geleceğe taşımak maksadıyla hayata geçirdiği 'Sektörel Konseyler' yeni dönem çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Girişimcilik Üniversite-Sanayi İşbirliği Konseyi'nin Strateji Arama Çalıştayı, sektör paydaşlarının katılımıyla BTSO'nun referans eğitim merkezi Bursa Business School'da gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomide önemli bir değişimin yaşandığını söyledi. Dünyada yeni girişimlerle oluşturulan ekonomik değerin yüzde 78'inin 7 ülkede bulunan 11 şehirde toplandığını ifade eden Özen, "Globalleşme ile birlikte tüm dünyada rekabet, ülkelerden ziyade şehirler arasında yaşanmaya başladı. Bilgi temelli teknoloji dönüşümüyle birlikte üniversitelerimiz, artık yürütmekte oldukları Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile endüstrinin problemlerine yenilikçi çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kent ve ülke ekonomimizin küresel düzeydeki rekabetçiliğinin gelişiminde de kritik rol üstleniyor. Konsey çalışmalarımızla Bursa'da bilginin yeni girişimlerle daha fazla bütünleştiği ve sektörlerimize katma değer olarak yansıdığı güçlü bir yapıyı inşa etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Diyalog ve işbirliği vurgusu

Girişimcilik ve Üniversite - Sanayi İşbirliği Konseyi Başkanı Hakan Hacızade, 'Sektörel Konsey' yapılanmasının kentin geleceğinde söz sahibi olan tüm dinamikleri aynı masa etrafında buluşturduğunu söyledi. BTSO meclis ve komite üyelerinden sivil toplum kuruluşlarına, üniversite ve akademik odalardan kamu kurum temsilcilere kadar konseyin her bir üyesinin sektörün gelişimine destek olacak projelerin oluşmasına değerli katkılar sağladığını ifade eden Hacızade, "Kentimizde üniversite-sanayi işbirliği ve girişimciliğin gelişimini hızlandıracak stratejileri belirlemeyi ve bu alandaki projelere öncülük etmeyi hedefliyoruz. Konseyimizin ilk toplantısında 2 gün boyunca önemli gündem başlıklarını görüştük. Tüm paydaşlarımızla güçlü bir diyalog ve işbirliği içerisinde toplantımıza katkı sağladı. Bizlere bu imkanı sağlayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum." dedi.

"Konsey üyelerinin heyecanı bizleri motive etti"

Konsey Başkan Yardımcısı Ömer Kocakuşak, konseyin bu dönem ilk defa yapılandığını belirterek, "Üyelerimizin çalıştaydaki heyecanı bizleri motive etti. Üniversite ve sanayi arasında güçlü işbirliklerinin kurulacağı anlamlı bir organizasyonu gerçekleştirdik. Konsey çalışmalarımız çerçevesinde, 'Markalaşma, Sürdürülebilirlik, Yönetişim ve Dijitalleşme' olmak üzere 4 ana başlık belirledik. Konsey üyelerimiz, bu alanda yapılacak çalışmalar için görüşlerini aktardılar. Tüm sonuçlar ortak havuzda biriktirildi. Hazırlanan raporla kısa vadede ulaşılabilir hedefler doğrultusunda harekete geçmiş olacağız. Sadece Bursamız için değil ülkemiz için de örnek nitelikte olan bu yapının, güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum." diye konuştu.

Mudanya Üniversitesi Danışma Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, konseyin hem girişimcilik ekosistemine hem de kentteki üniversite sanayi işbirliği yapısına önemli katkılar sağladığını belirterek, "BTSO ve üniversitelerimizle karşılıklı işbirliği her geçen dönem artıyor. Bu işbirliklerini daha da güçlendirmeliyiz. Konseyler bunun temini konusunda ciddi katkı sağlıyor. Toplantı çıktıları kısa bir süre içinde eyleme dönüşecektir. Nihayetinde de kazanan Bursa'nın ve ülkemiz olacaktır." dedi.

"Bursa'nın güçlü bir girişimcilik ruhu var"

TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Konsey Üyesi olan Emre Yıldız, stratejik arama çalıştaylarının oldukça verimli geçtiğini ve tüm paydaşların ortak akılla gündem konularına eğildiğini kaydetti. Emre Yıldız, "Bursa'da güçlü bir girişimcilik ruhu var. Odamız çatısı altında faaliyet gösteren TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu olarak bizler de girişimcilik ekosisteminin oluşturulması, kaynakların daha aktif kullanılması ve kentimizin sahip olduğu fırsatların üst seviyeye çıkarılmasını istiyoruz. Kurul üyelerimizle birlikte yeni dönemde başarılı çalışmalara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi noktasında konsey toplantılarının önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "BTSO çatısı altında çalışma grupları kurularak önümüzdeki dönemde faydalı işlerin ilk tohumları atıldı. Konseyde herkesin farklı bakış açısı var. Aslında bu bizim zenginliğimiz. Büyüyen ve gelişen Türkiye için hep birlikte çalışıyoruz. Yeni ve genç fikirlere her zaman açığız. BTSO vizyonu altında bu çalışmalar yapıldığı için verimli sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Bursa Business School gibi bir projenin kente kazandırılması ayrı bir önem taşıyor. Bu yapının içerisinde daha da güzel işler çıkacağına inanıyorum." açıklamalarında bulundu.

İpekiş Genel Müdürü ve UTİB Denetim Kurulu Üyesi Aşkın Kandil, "Bir konsey üyesi olarak konseyimizin hedeflerine ulaşması için elimden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğim. Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin güçlü olması gerekiyor. Konseyimizde her bir üyemiz sektörün geleceği için çalışma yürütüyor. Burada, son derece güçlü ve etkili, çok dinamik bir profil var. Bundan sonraki faaliyetlerin de aynı dinamizm ile süreceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu. - BURSA