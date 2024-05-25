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BTK Demiryolu Hattında Yeniden Yük Taşımacılığı Başladı

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KARS - Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında yük taşımacılığı yeniden başladı. Geçen yıl mayıs ayından itibaren Gürcistan kesimindeki yol yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı bulunan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 20 Mayıs 2024'ten itibaren tekrar işletmeye açılırken, Azerbaycan'dan 20 vagon plastik ham maddesi yüküyle hareket eden ilk tren sabaha doğru Kars'a geldi. Gümrük işlemlerinin ardından tren yoluna devam etti. Öte yandan Türkiye'den BTK üzerinden giden ilk ihracat treni ise 24 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye'den 440 ton soda külü yüküyle Azerbaycan'a doğru yola çıktı. Yaklaşık 1 yıl aranın ardından Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz yük taşımacılığı ile başlamış oldu.

BTK Demiryolu hattında yeniden yük taşımacılığı başladı

KARS - Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu hattında yük taşımacılığı yeniden başladı.

Geçen yıl mayıs ayından itibaren Gürcistan kesimindeki yol yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı bulunan Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı 20 Mayıs 2024'ten itibaren tekrar işletmeye açılırken, Azerbaycan'dan 20 vagon plastik ham maddesi yüküyle hareket eden ilk tren sabaha doğru Kars'a geldi. Gümrük işlemlerinin ardından tren yoluna devam etti.

Öte yandan Türkiye'den BTK üzerinden giden ilk ihracat treni ise 24 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye'den 440 ton soda külü yüküyle Azerbaycan'a doğru yola çıktı.

Yaklaşık 1 yıl aranın ardından Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz yük taşımacılığı ile başlamış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Azerbaycan Gürcistan İhracat Türkiye Plastik Kars Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

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