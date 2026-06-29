Haberler

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'luğuna Igor Vincetic atandı

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'luğuna Igor Vincetic atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'luğuna Ağustos 2026 itibarıyla Igor Vincetic atandı. Vincetic, Türkiye, Güney Doğu Asya, Orta Asya, Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan yaklaşık 130 ülkeden sorumlu olacak.

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin yeni CEO'su Igor Vincetic, Ağustos 2026 itibarıyla göreve başlayacak.

Dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden BSH'nin Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'luğuna Ağustos 2026 itibarıyla Igor Vincetic atandı.

Daha önce 10 yılı aşkın süre BSH'de görev alan Vincetic, son olarak Electrolux S.E.A. Pte Ltd. Malezya ve Singapur Genel Müdürü olarak ticari operasyonlara liderlik ederken her iki pazardaki büyümede kilit rol oynadı. Yaklaşık 20 yıllık kariyeri boyunca Vincetic, tüketici ürünleri ve ev aletleri sektörlerinde, başta Asya Pasifik ile Doğu Adriyatik bölgesi olmak üzere iş dönüşüm girişimlerine liderlik etti; ticari başarıyı güçlendirdi ve çeşitli uluslararası pazarlarda yüksek performanslı ekiplerin kurulmasına imza attı.

Igor Vincetic yeni görevinde Türkiye, Güney Doğu Asya, Orta Asya, Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan, yaklaşık 130 ülkenin bulunduğu Gelişen Pazarlar Bölgesi'nden sorumlu olacak. BSH'ye yeniden katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vincetic, Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde "İş ortaklarımız ve müşterilerimizle güçlü ilişkiler kurmaya, pazardaki konumumuzu güçlendirmeye ve tüketicilerimiz için özel deneyimler sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor

Özel'den taşları yerinden oynatacak adım! Bugün düğmeye basıyor
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu

IShowSpeed, çita ile yarıştı! İşte kazanan
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Mardin'de yüzlerce traktörün seferber olduğu yangın kontrol altına alındı

Yangını duyan köylüler yüzlerce traktörle seferber oldular
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti

İsrail yine yaptı yapacağını! Bu görüntü gerilimi iyice tırmandıracak
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada