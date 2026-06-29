BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'luğuna Igor Vincetic atandı

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin yeni CEO'su Igor Vincetic, Ağustos 2026 itibarıyla göreve başlayacak.

Dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden BSH'nin Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'luğuna Ağustos 2026 itibarıyla Igor Vincetic atandı.

Daha önce 10 yılı aşkın süre BSH'de görev alan Vincetic, son olarak Electrolux S.E.A. Pte Ltd. Malezya ve Singapur Genel Müdürü olarak ticari operasyonlara liderlik ederken her iki pazardaki büyümede kilit rol oynadı. Yaklaşık 20 yıllık kariyeri boyunca Vincetic, tüketici ürünleri ve ev aletleri sektörlerinde, başta Asya Pasifik ile Doğu Adriyatik bölgesi olmak üzere iş dönüşüm girişimlerine liderlik etti; ticari başarıyı güçlendirdi ve çeşitli uluslararası pazarlarda yüksek performanslı ekiplerin kurulmasına imza attı.

Igor Vincetic yeni görevinde Türkiye, Güney Doğu Asya, Orta Asya, Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan, yaklaşık 130 ülkenin bulunduğu Gelişen Pazarlar Bölgesi'nden sorumlu olacak. BSH'ye yeniden katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vincetic, Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde "İş ortaklarımız ve müşterilerimizle güçlü ilişkiler kurmaya, pazardaki konumumuzu güçlendirmeye ve tüketicilerimiz için özel deneyimler sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı