BP İstasyonlarında Kadınların El Emeği Ürünleri Satışa Sunuluyor

BP, Türkiye'nin Kadın Emeğini Destekleme Vakfı (KEDV) ile iş birliği yaparak kadınların el emeği ürünlerini bp istasyonlarında satışa sunmaya başladı. Bu iş birliği ile kadınların ekonomik açıdan güçlenmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bp, Türkiye'nin Kadın Emeğini Destekleme Vakfı (KEDV) ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, kadınların el emeği ürünleri bp istasyonlarında satılmaya başlandı.

bp Türkiye, enerji dönüşümünde yaptığı çalışmaların yanı sıra sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında da faaliyet gösterdiği bölgelere katkı sağlamaya devam ediyor. Gençlik, çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal faydayı sosyal sorumluluk anlayışının odağında tutan bp Türkiye, bu amaçla KEDV ile de bir iş birliği yaptı.

bp Türkiye'nin kadınların kolektif bir şekilde eşitlikçi, kapsayıcı ve güçlü bir toplum oluşturma çalışmalarını desteklemeyi hedefleyen ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan KEDV ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, kadınların ürettiği el emeği ürünler bp istasyonlarında satışa sunuluyor. Öncelikle İstanbul ve Bodrum'daki iki istasyonda satışa sunulacak ürünlerle kadınların ekonomik açıdan güçlenmelerine katkı sağlayacak bir pazar oluşturma konusunda adım atacaklarını söyleyen bp Türkiye Akaryakıt Dışı Gelirler ve Franchise Kanal Müdürü Arda Uncu, "Gerçekleşen bu iş birliği ile amacımız, toplumsal farkındalık yaratarak kadın girişimini güçlendirmek. 'Sürdürülebilir Geçim Kaynakları Yaratmak' başlıklı kurumsal hedefimiz odaklı bu iş birliği çerçevesinde amacımız, yakın zamanda ürün çeşitliliğini artırmak ve 12 farklı istasyonumuzun bp express marketlerinde bu değerli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak" diyerek KEDV'in kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek vererek yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirme hedeflerine yardımcı olacaklarını vurguluyor. bp olarak çeşitliliğin gücüne inandıklarının altını çizen Uncu, hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini sağlamak, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her alanda fırsatlar ve kaynaklara eşit erişim hakkı verilmesi için çalıştıklarını belirtti.

KEDV'DEN KADINLARA FİNANSAL OKUR YAZARLIK DESTEĞİ

Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik kooperatifleşme hareketini başlatan KEDV, bünyesinde faaliyet gösteren NAHIL iktisadi işletmesi aracılığıyla da kadınlara iş modelleri geliştirme, ürün geliştirme, mikro kredi, pazarlama ve satış desteği sağlıyor. Özellikle dar gelirli kadınların ailelerini ve toplumu geliştirme, dönüştürme güçlerine inanan KEDV, yerel yönetimler ve farklı sektörden birçok şirket ile de iş birliği yapıyor.

Bp TÜRKİYE HAKKINDA

bp, 112 yıldır akaryakıt dağıtım ve pazarlama, madeni yağ üretim ve pazarlama, havacılık yakıtları, petrol ve doğal gaz boru hatları alanlarında Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Uluslararası ürün, hizmet ve emniyet standartlarından ödün vermeksizin 772 akaryakıt istasyonuyla ülke çapında her gün 300 binin üzerinde müşteriye hizmet veren bp, madeni yağ alanında ise Castrol markasıyla öne çıkıyor.

Havacılık alanında Air bp ile dünyanın en büyük yakıt ve servis sağlayıcılarından biri olan bp Grup, 55 ülkede 950 lokasyonda çalışan operasyonel ağı sayesinde global çapta lider konumda yer alıyor. Türkiye'de ise 12 havalimanında hizmet veren bp, THY'nin globaldeki en büyük tedarikçisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

21'nci yüzyılın en büyük mühendislik projelerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın ortağı ve Türkiye bölümünün işletmecisi olan bp, 2006 yılında bu boru hattını dünya pazarlarına açtı ve hattın geçtiği yerleşimlerde birçok toplumsal kalkınma projesini destekledi. bp, Azerbaycan'ın Hazar Denizi petrollerini, Ceyhan Terminali'nden dünya pazarlarına ulaştıran BTC Boru Hattı'nın da yüzde 30,1 pay ile en büyük ortağı ve aynı zamanda Türkiye bölümünün işletmecisi konumunda.

bp, 2018 yılında işletmeye açılan Trans Anatolian Pipeline (TANAP) doğal gaz boru hattında yüzde 12 hisseye sahiptir ve aynı zamanda tek uluslararası ortağı.

bp Türkiye, ülke ekonomisine katkı sağlarken ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi ile çalışmalarını insana ve çevreye zarar vermeden gerçekleştiriyor. Dünya standartlarında ürün ve hizmet kalitesinin sunulduğu istasyonları ile gücünü ispatlayan bp, özenle uyguladığı sağlık, emniyet ve çevre ilkeleri doğrultusunda sektörüne öncülük ediyor.

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