Bosch üretimde üretken yapay zekayı deneyimliyor

Bosch, üretimde üretken yapay zeka ve temel modellerin pilot uygulamasını yapıyor.

Şirket açıklamasına göre, Almanya'daki iki Bosch tesisindeki ilk projelerde, üretken yapay zeka, optik denetim için yapay zeka çözümleri geliştirmek ve ölçeklendirmek ve mevcut yapay zeka modellerini optimize etmek amacıyla yapay görüntüler oluşturuyor.

Bosch, bunun yapay zeka uygulamalarının planlanması ve devreye alınması için gereken süreyi mevcut 6 ila 12 aydan birkaç haftaya indirmeyi hedefliyor. Başarılı bir pilot uygulamanın ardından, sentetik veri üretmeye yönelik bu servis tüm Bosch tesislerine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, tüm Bosch tesislerinin neredeyse yarısının üretim operasyonlarında halihazırda yapay zekayı kullandığını belirtti.

Üretken yapay zekanın yardımıyla sadece mevcut yapay zeka çözümlerini geliştirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda bu geleceğin teknolojisinin küresel üretim ağımızda en iyi şekilde kullanılmasının temellerini attıklarını aktaran Hartung, "Bu hamlenin sağlam ekonomik nedenleri var. Tesisin büyüklüğüne ve üretim türüne bağlı olarak yapay zeka, verimlilik artışları ve yıllık ve tesis başına 6 ila 7 rakamlı maliyet tasarrufları elde etmek için kullanılabilir. Yapay zeka inovasyon için mükemmel bir potansiyele sahip ve insan işini daha da üretken hale getirebilir. Bir üretim şirketi, köklü bir fabrika donanımcısı ve Endüstri 4.0 trend belirleyicisi olarak Bosch, endüstriyel yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanmasında öncü bir rol oynamayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Bosch pilot tesisleri üretim planlama, izleme ve kontrolde yapay zekayı kullanıyor. Örneğin, Hildesheim'daki tesiste, yapay zeka tabanlı veri analizi, yeni hatların üretim artışı sırasında döngü sürelerinin yüzde 15 azaltılmasına yardımcı oldu. Stuttgart-Feuerbach'taki tesiste, yeni algoritmalar parça test süreçlerini 3,5 dakikadan 3 dakikaya indirdi.

Üretken yapay zeka için yazılım modelleri Bosch araştırma tarafından geliştirildi ve şimdi Bosch tesisleri tarafından sahada uygulanıyor. Bir tesis, elektrik motoru üretiminde bakır tellerin kaynaklarını güvenilir bir şekilde incelemek için sentetik olarak oluşturulan görüntülerden oluşan bir yapay zeka yöntemi kullanırken, bir diğeri yüksek basınçlı pompaların kalite güvencesine odaklanıyor.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tanja Rueckert, üretken yapay zeka ile yapay zekanın evriminde bir sonraki adımı attıklarını ve modern üretimi yeni bir seviyeye taşıdıklarını ifade etti.

Yapay zeka çözümleri geliştirme çalışmalarında, Bosch üretim ağının ve yaklaşık 230 tesisinin sunduğu potansiyeli ortaya çıkardıklarını vurgulayan Rueckert, şunları kaydetti:

"Yeni teknolojiler kullanıyoruz. Üretken yapay zeka, bireyselleştirme ve ölçeklendirmeyi uyumlu hale getirmeye yardımcı oluyor. Bu teknoloji bize her iki dünyanın da en iyisini sunuyor. Bosch, 10 yılı aşkın süredir kendi tesislerini ve müşterilerinin tesislerini dijitalleştiriyor ve birbirine bağlıyor. Şimdi Endüstri 4.0'ı yapay zeka ile birleştiriyoruz. Bağlantılı üretim veri sağlıyor ve yapay zeka bunu değerlendiriyor. Yapay zeka kullanımı fabrikaları daha verimli, daha üretken ve daha çevre dostu hale getirecek. Yapay zekadaki tarihsel önemi taşıyor. Zira, endüstriyel üretim, yapay zeka ile temelden değişiyor."

Veriler, sahadaki uygulamaları özelleştirmek üzere kullanılıyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, Feuerbach tesisi, yakıt enjeksiyon bileşenlerinin yıllarca manuel olarak kalite güvencesini sağladı. Ürünlerin doğası ve karmaşıklığının yanı sıra üretim hatlarının yapısındaki farklılıklar, ne kural tabanlı ne de yapay zeka destekli optik denetimin mümkün olmadığı anlamına geliyordu. Yeni yaklaşım, bir ürünün varyantlarını ve hata modellerini tanıyan ve üretim sürecindeki farklı düzenlemeleri ve sıraları dikkate alan ölçeklenebilir bir üretken yapay zekadır. Bu, Bosch araştırma merkezi tarafından geliştirilen ve Bosch üretim ağından gelen büyük veri setleriyle beslenen bir temel modele dayanıyor.

Sentetik olarak oluşturulan veriler, modeli iyileştirmek ve sahadaki uygulamaları özelleştirmek üzere kullanılıyor. Bunun, yapay zekanın bileşenleri bağımsız olarak denetleyebilmesini ve yalnızca emin olmadığı durumlarda görsel denetçilere göndermesini sağlaması bekleniyor. Hildesheim tesisinde, sentetik olarak oluşturulan görüntüler, elektrik motoru üretimindeki ilk standart sistemlerde eğitim amacıyla başarıyla kullanıldı. İnsan gözü yapay olarak oluşturulan görüntüleri gerçek görüntülerden ayırt edemiyor. Tesis, yeni yaklaşımla proje süresinin geleneksel yöntemlere kıyasla altı ay daha kısa olmasını ve yıllık üretkenlik artışının 6 haneli avro aralığında olmasını bekliyor. Bosch, yapay zeka yaklaşımını diğer lokasyonlara da yaymayı planlıyor.

Birçok Bosch tesisinin ortak bir noktası var, sadece yapay zeka öncüsü olmakla kalmıyor, aynı zamanda sürekli olarak Endüstri 4.0'a odaklanıyorlar. Hatalar erken bir aşamada tespit ediliyor, makine duruş süreleri minimumda tutuluyor, hurdalar azaltılıyor ve enerji odaklanmış bir şekilde uygulanıyor. Örneğin Bosch araştırma merkezi, üretim sürecindeki anormallikleri ve arızaları tespit eden ve ürün kalitesini artıran yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdi. Bu yazılım şu anda 2 binden fazla üretim hattının bağlı olduğu yaklaşık 50 Bosch tesisinde kullanılıyor. Birçok Bosch tesisi, bileşenlerin optik denetiminde de yapay zeka kullanıyor. Örneğin, 20'den fazla tesis, Bosch'un özel amaçlı makine birimi tarafından tasarlanan ve yüzeylerdeki çizikler ve talaşlar ile kaynak dikişlerindeki kusurlar gibi tanımlanması zor özelliklerin tespit edilmesine yardımcı bir çözüm olan optik makine öğrenmesi kullanıyor.

Bursa'daki Bosch Güç Aktarma Çözümleri fabrikası, yapay zekanın üretimde neler başarabileceğini gösteriyor. Yüksek düzeyde teknik uzmanlığa sahip olan tesis, üretim kalitesini daha da iyileştirmek için yapay zekayı kullandı. Su tüketimini yüzde 30, enerji tüketimini yüzde 6 ve hurdayı yüzde 9 azaltırken, tesis verimliliğini de neredeyse yüzde 10 artırdı. Bu yıl, bu başarılar Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Bursa'daki tesisi bir Endüstri 4.0 öncü fabrika olarak seçmesine neden oldu. Böylelikle, bir Bosch tesisi Dünya Ekonomik Forumu tarafından dördüncü kez ve özellikle yapay zeka alanındaki başarılı uygulamalarından dolayı ikinci kez ödüllendirildi.