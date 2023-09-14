Borusan'ın, ikinci döneminde "Birlikte İyileşiyoruz" mesajıyla deprem bölgesine odaklandığı Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nda desteklenecek projeler açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir dünya inşası için toplumsal ve çevresel faydayı faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Borusan'ın, Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirdiği programın ikinci döneminde, deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yönelik orta ve uzun vadede yeniden inşa sürecine katkı sağlamayı amaçlayan projeler destekleniyor.

Programın 2. dönem odak alanları arasında, nitelikli eğitim desteği, eşitsizliklerin azaltılması, geçim kaynakları ve iş olanakları yaratma, çevre ve ekoloji başlıkları yer aldı. 25 Temmuz'da başvuruları açılan ve 27 Ağustos'ta başvuruların kapandığı programa, 38 şehirden 142 başvuru geldi.

Projelere kapsamlı destekler veriliyor

Kazanan projelere, 6 ay boyunca ihtiyaçlarına göre tasarlanacak kapasite ve proje geliştirme desteği, etki modeli oluşturma desteği, eğitim ve atölye desteği, mentor ve uzman desteği ve görünürlük desteğinin yanı sıra, proje başına 300 bin TL'ye kadar hibe desteği?sunulacak. Bununla birlikte, Borusan'ın ve Impact Hub İstanbul'un iletişim ağlarına dahil olma fırsatı sağlanacak.

Seçilen projeler belli oldu

Programın ikinci döneminin jürisi Gazeteci, Yazar, Akademisyen Dr. Fatoş Karahasan, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı, Yuvam Dünya Kurucusu & Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Gökhan Yıldırım, Sinemasal Kurucusu & Yönetim Kurulu Başkanı Enes Kaya ve Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş'ten oluştu.

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nda desteklenecek 4 proje

Programda desteklenmesine karar verilen projeler arasında yer alan Ayşe Kaşıkırık'ın Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı afet yönetimi kategorisinde, kadınlara kapasite güçlendirme desteği sunarak, afet ve kriz dönemlerinin yarattığı olumsuz etkileri, kadın liderliğinde birer fırsata dönüştürebilmeyi ve kadın potansiyelinin ortaya çıkmasını hedefliyor.

Kevser Özcan'ın Sağlık Hakkı Derneği, sağlık haklarına erişimi kolaylaştırma kategorisinde, afet döneminde ortaya çıkan üreme sağlığı problemlerine yönelik Hatay'da yaşayan kadınları, sağlık problemlerine yönelik bilgilendirmek ve sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak üzere bir elçi mekanizması inşa etmeyi amaçlıyor.

Seben Ayşe Dayı ve Serim Berke Yarar'ın Erişilebilir Her Şey girişimi, deprem ve yeniden yapılanma sürecinde aktif rol oynayan aktörleri ve karar alıcıları, erişilebilir kentler tasarlama konusunda harekete geçirici, bilinçlendirici, kamuoyu oluşturulacak bir iletişim ve savunuculuk kampanyası yürütülmesine odaklanıyor.

Uğur Mursaloğlu'nun Çiftçiden Eve adlı dijital platformu, geçim kaynakları ve istihdam yaratma başlığı altında, kurduğu sipariş sistemi aracılığıyla afet bölgesindeki satış yapan üreticilerin ürünlerini, tüketici ile buluşturmayı ve afet bölgesindeki gönüllü aşevlerine veya geçici kentlerde yaşayan insanlara gıda ulaştırarak kırsal kalkınmaya destek olmayı amaçlıyor.

"Deprem bölgesine fayda yaratmayı amaçladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın ikinci dönemiyle ilgili olarak, "6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaket ile ülkesine gönül borcu olan her kurum gibi bizler de yönümüzü deprem bölgesine çevirdik ve neler yapabileceğimize odaklandık. Birlikte İyileşiyoruz ana temasını taşıyan programımızın ikinci döneminde deprem bölgesine fayda yaratmayı amaçladık. Cumhuriyet'in 100.yılında meyvelerini topladığımız Borusan Sürdürülebilir Fayda Programının birinci döneminde, etki alanı geniş, güzel çıktılar elde ettik. İlk dönemdeki deneyimleri, ilerleme aşamalarını ve gelinen noktayı bir belgesel haline getirerek unutulmaz kıldık. İkinci dönemimizde de faydaya odaklanan ve fark yaratan bir süreç yaşanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Programın ilk dönemi belgesel haline getirildi

Açıklamaya göre, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın ilk dönemini geçtiğimiz haftalarda tamamlayan Borusan, ilk dönem projelerin yer aldığı bir belgesel filmi de çekti. Vedat Atasoy'un yönetmenliğini üstlendiği belgeselde, projelerin ilerleme süreçleri, destek alınan dönemde yapılanlar anlatılırken Borusan'ın toplumsal fayda odaklı yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Belgeselin ilk gösterimi 2 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Digiturk beIN İZ kanalında olacak. Sonrasında ise Borusan Holding'in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.