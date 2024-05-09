Borsa İstanbul'da gong Lila Kağıt için çaldı

Lila Kağıt, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da LILAK koduyla işlem görmeye başladı.

5 kıtada 80'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği temizlik kağıdı ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markalarıyla sektörün global oyuncularından biri olan Lila Kağıt, talep toplama işlemlerini tamamladı.

120 milyon lira nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL, halka açıklık oranı yüzde 20,34 olarak gerçekleşti. 2,7 kat talep gören halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,6 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 6,5 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,1 kat talep toplandı.

Dağıtım sonucunda payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Lila Kağıt'ın borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü ve davetliler katıldı.

Lila Kağıt'ı Borsa İstanbul'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergun, Lila Kağıt'ın üretim kapasitesi ve dünya çapındaki satış ağıyla sektörün önemli şirketlerinden biri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Lila Kağıt, bugün büyük bir adım atarak borsamızda işlem görmeye başlamıştır. Reel sektörün, özellikle sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın, yatırımlarının ve büyümelerinin finansmanını sermaye piyasaları yoluyla sağlamaları ülkemiz ekonomisinin sağlıklı büyümesi için çok önemlidir. Bu anlamda LiLa Kağıt güzel bir örnek olmuştur. Bu başarılı halka arz sürecinde gayret gösteren şirket çalışanlarına, aracı kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Halka arzımızla birlikte yeni yatırımcılarımızdan aldığımız destekle daha da güçleneceğiz."

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü de markalarıyla iç pazarda elde edilen sağlam pozisyon ve 80'den fazla ülkeye gerçekleştirilen bobin kağıt ve temizlik kağıdı ürün ihracatıyla geleceğe güvenle ilerlediklerini aktardı.

Halka arz sonucunda gelen 12 milyar lirayı aşan taleple 3,5 milyon yeni ortakları olduğunu kaydeden Öğücü, "Bize ve şirketimize inanan, aynı yolda yürüyeceğimiz tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Halka arzımızla birlikte yeni yatırımcılarımızdan aldığımız destek ile daha da güçleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Global bir oyuncu olarak döviz gelirlerinin artmasında önemli bir rol oynadıklarını vurgulayan Öğücü, şunları kaydetti:

"2014-2023 arasında yaptığımız yoğun yatırım programlarıyla 70 bin tonla başladığımız temizlik kağıdı üretim kapasitemizi 271 bin tona çıkararak sektöründe global bir oyuncu hale geldik. Türkiye'nin komşuları ile başlayan ihracat pazarlarımız zaman içerisinde Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve ardından Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar yayıldı ve bugün 81 ülkeye ulaşan bir büyüklüğe erişti. Temizlik kağıdı üretiminde temel hammadde olan selülozun tamamının ithal edilmek durumunda olmasına rağmen, yüzde 70 oranında ihracat gerçekleştirerek ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'yu dahil ettiğimizde sektöründe en büyük kapasiteye sahip ilk 10 şirket arasında yer alıyoruz."

5 milyar lirayı aşan yatırım programına değinen Öğücü, temizlik kağıdı sektöründeki büyümelerini daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için kararlı olduklarını, halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 75'ini yeniden şirkete sermaye olarak koyarak, toplam gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlara kaynak olarak ayıracaklarına dikkati çekti.

"Yeni üretim tesisimizle kapasitemizi 306 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz"

Yeni üretim tesisinin detaylarını aktaran Öğücü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum'da Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in en büyük ölçekli ağır sanayi yatırımlarından birine imza atıyor ve bölgenin ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kuruyoruz. Şu an itibari ile zemin çalışmaları tamamlanmış ve prefabrik yapı siparişlerimiz verilmiş durumda. Yeni üretim tesisimizle kapasitemizi 271 bin tondan 306 bin tona çıkarmayı ve 500 kişilik bir iş gücü yaratarak bölgenin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem bölgenin temizlik kağıdı ihtiyacını hem de Azerbaycan, Gürcistan, Irak gibi yakın pazarlar ile ileride Türki Cumhuriyetlere açılacak yol üzerinden sevk edilecek temizlik kağıdı ürünlerini buradaki tesisimizden karşılamayı planlıyoruz."

Alp Öğücü, Tekirdağ Ergene'deki mevcut üretim tesisine yapacakları ilave yatırımlara da değinerek otomasyon ve yazılım destekli akıllı depo yatırımı ile kapasite artıcı yeni konverting hattı sayesinde büyüme ivmesine devam edeceklerine işaret etti.

"50 MW'lık bir yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı yürütüyoruz"

Ergene'deki tesise yenilenebilir enerji yatırımı da yaptıklarını aktaran Öğücü, "Hem rekabet avantajı hem de karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde 50 MW'lık bir yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Bu yatırımla birlikte üretimde kullandığımız elektriğin yüzde 25'lik kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. Yatırımımızın 12,5 MW'lık kısmını Ergene'deki tesisimizin çatısında devreye almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yatırımları gerçekleştirirken yatırımcılarından aldıkları güvenin itici güç ve motivasyon sağlayacağını kaydeden Öğücü, "Lila Kağıt olarak, bugüne kadar yaptığımız gibi, net bir hedef ve büyüme stratejisi doğrultusunda ülkemizi hizmet verdiğimiz her noktada gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Şirketimize, ekibimize ve paydaşlarımıza bu noktada sonuna kadar inanıyoruz." dedi.