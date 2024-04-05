Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 değer kazanarak günü 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 değer kazanarak günü 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 değer kazanarak günü 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı
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