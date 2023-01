Bölge terörden temizlendi, 12 milyar dolar değerindeki petrol ülkeye kazandırıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Gabar Dağı'nın terörden temizlenmesinin ardından yapılan sismik çalışmalarla birlikte bulunan petrol günlük 5 bin varili buluyor. Keşfedilen sahadaki petrolün rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirlendi.

İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği üretim sahasında 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapılıyor. "Esma Çevik" sahası dünyada 2022 yılında yapılan karadaki en büyük 10 keşif arasında yer alırken, keşfedilen petrolün 36 gravite değerinde olduğu belirlendi. Bu sahada üretilen petrolün kalitesi ülkede üretilen diğer petrollerin kalitesinin de üzerinde olduğu tespit edildi. Gabar Dağındaki Esma Çevik Sahası, dünyada 2022 yılında yapılan karadaki en büyük 10 keşif arasında yer alıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu. 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Son 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması amaçlanıyor. Sahadan, Cumhuriyetin 100. yılında günlük 100 bin varil üretim hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin 5 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi bugün 65 bin varile çıkarken, özel sektörle birlikte bu 80 bin varil oldu. Son 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması amaçlanıyor. Cumhuriyetin 100. yılında günlük 100 bin varil üretim hedefleniyor.

Gabar Dağı, bölgede yapılan çalışmalar sonucu 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildi. Keşfedilen sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirlendi.

TPAO Operasyon Mühendisi Övünç Cemalettin Şener, "Şehit Esma Çevik 10 kuyumuzda sondaj faaliyetlerinden sorulu Türkiye Petrolleri operasyon mühendisiyim. Şu an sondaj faaliyetlerimiz iki kuyuda devam etmektedir. 5 kuyumuzda da üretim devam etmektedir. Yaklaşık ortalama üretim miktarımız günlük 5 bin varil civarındadır" dedi.

Köy sakini Hakan Vural da, "Eskiden bu bölgemiz, bu dağlarımızda silah, top sesleri, arazide mayın korkusu, insanlarımız çok huzursuzdu. Bu 2-3 yıl içerisinde bu petrolün çıkmasıyla beraber, hepimiz şu an çok huzurluyuz. Bu petrol sayesinde artık şu bölgemiz, silah, barut yerine petrol, huzur kokuyor. Halk olarak çok mutluyuz. Köyümüze de ilerde iyi bir ekmek kapısı da çıkar. Bu ülke ekonomimize de çok faydası olacak. Eskiden bu arsalarımıza arpa, buğday ekiyorduk. Şu an bu arsalarımızın altında petrol fışkırıyor. Bu çok güzel bir duygu hepimiz için. Eskiden tank, tüfek araçları gelirdi, şu an sadece bu petrolü taşımak için tankerler geliyor. Bu bizim için huzur demek. Yollarımız oluyor. Artık inşallah Şırnak terörle anılmayacak" ifadelerinde bulundu.

Köy sakini Şahiye Edis ise, "Köyümüzde petrol çıktı, çok memnunuz. İnşallah Türkiye için, köyümüz için, devletimiz için bir faydamız dokunur. İnşallah bir kazanımımız olur. Çocuklarımız artık batı şehirlerine çalışmak için gitmezler. Burada iş bulurlar. Eskiden köyümüzden çıkamıyorduk, korkuyorduk. Şu an çok mutluyuz. Çok güvendeyiz" şeklinde konuştu.