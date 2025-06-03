Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
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Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 adet lahmacuna 2 bin 500 lira ödeyen içerik üreticisi o anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Lahmacunun fiyatı en faz 10 bin lira olması lazım." diyen içerik üreticisinin daha sonra kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

Türkiye'de lüks turizm denilince akla ilk gelen yerlerden olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde işletmelerin sunduğu fiyatlar tartışılmaya devam ediyor. Özellikle lahmacun için istenen fahiş fiyatlar tepki çekerken, bir içerik üreticisi bu durumu mizahi bir dille gündeme getirdi.

1 LAHMACUNA 2 BİN 500 LİRA ÖDEDİ

İçerik üreticisi, Bodrum'da 1 adet lahmacuna 2 bin 500 lira verdi. Lahmacunu yerken video çeken içerik üreticisi, fiyatın en az 10 bin lira olması gerektiğini söyledi.

"BU BENİM GÖRGÜSÜZLÜĞÜMÜ GÖSTERİR"

İçerik üreticisi şu ifadeleri kullandı: "Bence bu fiyatlar az bile. En az 9-10 bin lira olması lazım. Çünkü ben burada bir lahmacuna 2 bin 500 veya 10 bin lira verebiliyorsam bu benim görgüsüzlüğümü gösterir. Ben bu parayı lahmacuna vermiyorum. Sadece o parayı verdiğimi gösterebilmek için veriyorum. O yüzden lahmacunun fiyatının benim için hiçbir önemi yok. Ben sadece hesap kısmındayım.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıCHP Savar:

denetleme yok, serbest piyasa var yersen

Yorum Beğen93
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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

o işletmelerde kapanmiyosa yada hala bu fiyata satabiliyosa yazıklar olsun bu yönetime

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Senin de... lahmacunu sataninda...

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Bence de ucuz

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme25
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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Ne kadar vergi veriyorlar önemli olan o .

Yorum Beğen55
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