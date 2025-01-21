BM Göç Örgütü: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Şart

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'ye gerekli yardımların ulaştırılabilmesi için ateşkesin kalıcı olması gerektiğini belirterek, "Uluslararası toplumun ateşkesi güçlü bir şekilde desteklediğinden, uygulanmasını ve devam etmesini savunduğundan emin olmalıyız çünkü ateşkes olmadan bu yardımları ulaştıramayız." dedi.

Pope, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında Hamas ve İsrail arasında varılan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Pope, bölgede insani ihtiyaçların "astronomik" seviyede olduğunu dile getirdi.

Pope, barınma, gıda ve temiz su, ilaç ve hijyen gibi temel insani ihtiyacın çoğunun karşılanamadığını anımsatarak, "Açıkçası ateşkes olmadan bu en çok ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmamız mümkün değil. Taraflar müzakere halinde ve ileriye dönük bir yol bulmak zorundalar. Ancak biz, insani yardım camiasındaki diğer kuruluşlar gibi en savunmasız durumda olanların ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için ateşkesin sürmesi konusunda çaresiziz. Bizim işimiz her şeyden önce insani yardım sağlamak. Dolayısıyla, tarafların anlaşmalarını nasıl yürürlüğe koydukları ya da uyguladıkları bizim dahil olabildiğimiz bir konu değil." diye konuştu.

IOM'un Gazze'ye yardımları ulaştırmak için çalıştığını söyleyen Pope, "Şu ana kadar ne yazık ki ulaştırılan insani yardım, ihtiyaç duyulanın yakınından bile geçmiyor. Çatışma, güvenlik, kamyonların yağmalanması ve diğer benzeri sorunlar nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmak inanılmaz derecede zor." dedi.

Pope, bu kapsamda Gazze'de yapılacak çok iş olduğuna işaret ederek, "Uluslararası toplumun ateşkesi güçlü bir şekilde desteklediğinden, uygulanmasını ve devam etmesini savunduğundan emin olmalıyız çünkü ateşkes olmadan bu yardımları ulaştıramayız." şeklinde konuştu.

Suriye'de yeniden yapılanma için uluslararası topluma çağrı

Suriye'de de insani ihtiyaçların çok fazla olduğunu vurgulayan Pope, uluslararası toplumun ülkenin yeniden inşasına yardımcı olması gerektiğini ve böylece Suriyeli mültecilerin geri dönmesi için kendini güvende hissedebileceğini aktardı.

Pope, yeniden yapılandırma sürecinin kapsamlı şekilde ilerlemesi gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, Türkiye gibi yıllardır çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan çevre ülkelerle çalışmalıyız ki insanların evlerine dönebilmeleri için gerekli desteği alabilsinler. Dünyanın her yerinde yaşayan Suriyeli topluluklar ülkelerinde neler olduğunu görmek istiyor. Dolayısıyla, onların da gerekli değerlendirmeleri yapabilmeleri için onlarla birlikte çalışmak ve yeniden yapılanmanın gerçekleştiğinden emin olmak kritik önem taşıyor. Pek çok Suriyeli evine dönmek istiyor ve mülteciler evlerine dönmenin ne zaman güvenli olacağını bekliyor. Şimdiden pek çok Suriyelinin evlerine döndüğünü görüyoruz. Asıl soru, insanların dönebilmesi için uluslararası toplumun, durumu güvenli hale getirmek üzere ne kadar çabuk harekete geçeceği."

Suriyelilerin dönmesinin ülkenin istikrarı ve yeniden yapılanmasının hızına bağlı olacağını vurgulayan Pope, bazı tahminlerde gelecek yıl yaklaşık bir milyon Suriyelinin geri dönebileceğinin beklendiği dile getirdi.

Her zamankinden daha fazla insan hareket halinde

Uluslararası göç dinamiklerini de değerlendiren Pope, dünyada her zamankinden daha fazla insanın hareket halinde olduğunu vurguladı.

Pope, savaş, iş, eğitim, yoksulluk, doğal afetler dahil olmak üzere birçok farklı sebeple yer değiştiren yüz milyonlarca insan olduğunu belirterek, dünyanın her yerinde göçmen emeğine ihtiyaç duyan ekonomilerin oluştuğunu söyledi.

Bu kapsamda insanların güvenli ve yasal şekilde hareket edebilmesi için fırsatlar oluşturulması gerektiğini dile getiren Pope, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yazık ki bugün var olan sistemler bu ihtiyaçları karşılamak üzere inşa edilmemiş. Davos'ta bulunma nedenimin bir parçası da bu çünkü özel sektörün ve hükümetlerin katılımına ihtiyacımız var. Bunu nasıl daha iyi yapabileceğimizi düşünmek için paydaşlara ihtiyacımız duyuyoruz. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını adil, hakkaniyetli, insanların yasal olarak hareket edebilmelerini ve sistemlerin düzgün çalışmasını sağlayacak şekilde nasıl karşılayabileceğimizi bulmak gerekiyor."