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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,24 puan artarak 8.955,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,60 puan ve yüzde 0,03 artışla 8.932,48 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.905,13, en yüksek 9.027,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 8.955,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,45 puan ve yüzde 0,18 kazançla 9.580,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Mia Teknoloji, Koç Holding ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 156 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 156 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,03 artışla 2 milyon 463 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,3068 lira, satışta 32,4362 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2565 lira, satışta 32,3857 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 151,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 85,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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