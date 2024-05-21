Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü. Bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen endeks, bankacılık endeksinin de yüzde 5'in üzerinde değer kazanmasıyla yükselişini sürdürdü. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi ise Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Türkiye Bıst Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

 Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza

Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title