BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,41 artışla 9.349,34 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 220,32 puan arttı. Dün 9.129,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 146,86 puan ve yüzde 1,61 artışla 9.275,88 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.249,78 puanı, en yüksek 9.385,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,32, hizmetler endeksi yüzde 2,31, mali endeks yüzde 2,19 ve sanayi endeksi yüzde 2,70 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 294 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,60, bileşik getirisi yüzde 43,51 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0060 liradan, avro 34,6880 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 294 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 azalışla 90,5 dolardan işlem görüyor.