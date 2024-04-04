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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 9.110,66 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,86 puan arttı. Dün 8.945,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,32 puan ve yüzde 0,04 artışla 8.949,12 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.938,97 puanı, en yüksek 9.113,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,25, mali endeks yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 93'ü yükselirken, 7'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Turkcell ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 293 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,87, bileşik getirisi yüzde 43,85 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2660 ve dolar/yen paritesi 151,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,8860 liradan, avro 34,6260 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 293 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 89 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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