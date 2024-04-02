BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 artışla 9.188,03 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,49 puan arttı. Dün 9.157,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,46 puan ve yüzde 0,31 artışla 9.186,00 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.148,73 puanı, en yüksek 9.266,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 261 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 151,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1940 liradan, avro 34,5920 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 261 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,3 azalışla artışla 88,7 dolardan işlem görüyor.