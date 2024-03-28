BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,97 artışla 8.980,33 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 173,61 puan arttı. Dün 8.806,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 56,94 puan ve yüzde 0,65 artışla 8.863,66 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.863,66 puanı, en yüksek 9.030,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,02, hizmetler endeksi yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,63, teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 88'i yükselirken 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Gübre Fabrikaları, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 198 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 151,50 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3290 liradan, avro 34,8370 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 198 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 artışla 85,8 dolardan işlem görüyor.