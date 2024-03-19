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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 artışla 8.852,28 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,16 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 3,26, sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 artışla 8.852,28 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,16 puan arttı. Dün 8.718,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 15,77 puan ve yüzde 0,18 azalışla 8.702,35 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.695,39 puanı, en yüksek 8.852,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 3,26, sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükselirken 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 42,93, bileşik getirisi yüzde 47,54 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 150,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3400 liradan, avro 35,0590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 154 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 azalışla 86,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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