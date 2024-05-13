BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 10.203,75 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,82 puan ve yüzde 0,15 değer kaybıyla 10.203,75 puana geriledi. Cuma günü 10.218,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,65 puan ve 0,32 artışla 10.251,22 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.165,95 puanı, en yüksek 10.288,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,1, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,60, mali endeks yüzde 0,33 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 340 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,39 bileşik getirisi yüzde 43,28 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 155,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2170 liradan, avro 34,7470 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 2 bin 340 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 82,7 dolardan işlem görüyor.