Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 147,23 puan artarak 8.107,19 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.023,38, en yüksek 8.129,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 8.107,19 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,65, hizmetler endeksi yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 1,55, teknoloji endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise 203,99 puan ve yüzde 2,41 kazançla 8.682,39 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 147,23 puan artarak 8.107,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 68,84 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 8.028,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.023,38, en yüksek 8.129,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 8.107,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,65, hizmetler endeksi yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 1,55, teknoloji endeksi yüzde 2,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 203,99 puan ve yüzde 2,41 kazançla 8.682,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 32'si geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2.013 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.013 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,4 artışla 1 milyon 899 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 41,00'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,8382 lira, satışta 28,9538 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,7886 lira, satışta 28,9040 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 148,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 80,7 dolardan işlem görüyor.