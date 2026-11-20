Ulaşımda alternatif modellerin ve düşük karbonlu ekonomi politikalarının önem kazandığı süreçte bisiklet, bireysel sağlığa katkısının yanı sıra enerji tasarrufu, sağlık harcamalarının azaltılması ve yerel ekonomik hareketliliğin desteklenmesiyle öne çıkıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Projeler Koordinatörü ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, enerjiden sağlığa, kent içi ulaşımdan turizme uzanan ekonomik katkıların, bisikleti sürdürülebilir kalkınmanın önemli araçlarından biri haline getirdiğini söyledi.

Avşar, bisikletin artık yalnızca çevre dostu bir ulaşım tercihi ya da spor aracı olarak değerlendirilmediğini, iklim krizi, enerji güvenliği, artan sağlık harcamaları ve sürdürülebilir şehirleşme arayışının bisikletin ekonomik potansiyelini de gündeme taşıdığını belirterek, Avrupa'daki araştırmaların bu katkının bisiklet üretimi ve satışından çok daha geniş bir alana yayıldığını gösterdiğini ifade etti.

Avşar, "Avrupa Bisikletçiler Federasyonunun (ECF) raporuna göre, Avrupa Birliği'nde bisiklet kullanımı yılda yaklaşık 150 milyar avroluk ekonomik ve toplumsal fayda sağlıyor. Bu tutarın 90 milyar avroyu aşan bölümü sağlık, çevre ve ulaşım alanlarındaki kazanımlardan oluşuyor. Böylece bisiklet yatırımları, yalnızca ulaştırma bütçelerinin değil, sağlık, enerji ve yerel kalkınma politikalarının da konusu haline geliyor." diye konuştu.

Bisikletin en görünür ekonomik etkilerinden birinin otomobil yolculuklarının yerini aldığında ortaya çıkan yakıt tasarrufu olduğunu dile getiren Avşar, "Ortalama 100 kilometrede 7 litre benzin tüketen bir otomobil esas alındığında, 1000 kişinin yılda 100 gün boyunca günlük 10 kilometrelik yolculuğunu bisikletle yapması, yaklaşık 70 bin litre benzin tüketimini ve 163 ton doğrudan karbondioksit emisyonunu önleyebilir." dedi.

"Bisikletin ekonomik getirisi yakıt tasarrufuyla sınırlı değil"

Pınar Arpınar Avşar, bireysel düzeyde sınırlı görünen bu kazancın, kent genelinde binlerce kişinin ulaşım alışkanlıkları değiştiğinde önemli bir ekonomik büyüklüğe işaret ettiğini, enerji ithalatının önem taşıdığı Türkiye'de ise bisiklet kullanımının, fosil yakıt talebini azaltmaya yönelik politikaların tamamlayıcı unsurlarından birisi olarak iklim eylemleri arasında yer aldığını söyledi.

Bisikletin ekonomik getirisinin yakıt tasarrufuyla sınırlı olmadığını vurgulayan Avşar, günlük yolculuk sırasında yapılan fiziksel aktivitenin kronik hastalık yükünün azaltılmasına ve daha sağlıklı bir yaşamın desteklenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Avşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"British Medical Journal'da yayımlanan ve 263 bin 450 katılımcıyı kapsayan araştırmada, işe bisikletle gidip gelenlerde aktif olmayan ulaşım biçimlerini kullananlara kıyasla ölüm riskinin yüzde 41, kalp-damar hastalığı görülme riskinin yüzde 46 ve kanser görülme riskinin yüzde 45 daha düşük olduğu gözlendi. Bu bulgular, bisiklet altyapısı yatırımlarını yalnızca ulaşımı kolaylaştıran projeler olarak değil, koruyucu sağlık yaklaşımına katkı sunan uzun vadeli yatırımlar olarak da değerlendirmenin önemini gösteriyor."

Bisiklet yollarının ekonomik geri dönüşünün yalnızca yapılan yolun uzunluğuna değil, bu altyapının güvenli ve düzenli kullanıma ne ölçüde imkan verdiğine de bağlı olduğunu dile getiren Avşar, "Avrupa Komisyonunun atıfta bulunduğu Helsinki örneğinde, bisiklet altyapısına yatırılan her 1 avronun 3,6 avroluk fayda oluşturabildiği belirtiliyor. Konut bölgelerini okullara, iş merkezlerine, toplu taşıma istasyonlarına ve ticaret alanlarına bağlayan kesintisiz ağlar yatırımın etkisini artırıyor." diye konuştu.

Avşar, bu ekonomik yaklaşımın Avrupa Birliği'nin finansman tercihlerine de yansıdığını belirterek, "Avrupa Komisyonu tarafından 2021-2027 Uyum Politikası kapsamında bisiklet altyapısı yatırımları için toplam 4,5 milyar avro planlandı. Bisiklet projelerinin iklim finansmanı, enerji verimliliği, sürdürülebilir kentsel hareketlilik ve yerel kalkınma hedefleriyle birlikte ele alınması Türkiye için de önemli bir finansman perspektifi sunuyor." dedi.

"Sürdürülebilir ulaşımın hedefi yalnızca benzinli araçları elektrikli araçlarla değiştirmek değil, toplam enerji, alan ve kaynak ihtiyacını da azaltmak." ifadesini kullanan Avşar, elektrikli otomobillerin fosil yakıt tüketimini azaltmada rol oynarken, geleneksel ve elektrik destekli bisikletlerin daha az yer kaplayan ve düşük enerji ihtiyacına sahip tamamlayıcı seçenekler sunduğuna dikkati çekti.

"Konaklama, yeme-içme, rehberlik ve ulaşım hizmetleri bu hareketlilikten pay alıyor"

Pınar Arpınar??????? Avşar, "Antalya'da düzenlenen COP31, iklim hedeflerinin somut yatırımlarla ilişkilendirilmesi açısından bu tartışmaya uluslararası bir zemin sağlıyor. Bisikletin daha yaygın kullanılması, doğrudan ulaşım emisyonlarının azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması ve kent alanının daha verimli değerlendirilmesi gibi hedefleri bir araya getiriyor." diye konuştu.

Bisiklet ekonomisinin bir başka ayağını turizmin oluşturduğunu belirten Avşar, "Avrupa Parlamentosu için hazırlanan raporda, Avrupa'da yılda yaklaşık 2,3 milyar bisiklet seyahati ve 44 milyar avroya yaklaşan ekonomik etki öne çıkıyor. Konaklama, yeme-içme, rehberlik ve ulaşım hizmetleri bu hareketlilikten pay alıyor." ifadesini kullandı.

Avşar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Gran Fondo yarışları ile İzmir'in EuroVelo 8 bağlantısı, bisikletin spor ve bölgesel turizmi buluşturmasına örnek gösteriliyor. 2026 yılında 12 Gran Fondo organizasyonuna 4 bin 835 bisikletçi katılırken farklı şehirlerde yerel turizm hareketliliği yaratıldı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Tour of İstanbul gibi uluslararası yarışlar da sporcular, ekipler, görevliler, medya ve ziyaretçiler aracılığıyla konaklama, restoran, ulaşım ve tedarik hizmetlerinde ekonomik hareketlilik yaratabiliyor. Televizyon ve dijital yayınlarda oluşan görünürlük ev sahibi şehirlerin turizm tanıtımına katkı sağlıyor."

Avşar, "Özetle bisiklet, enerji talebini ve doğrudan egzoz emisyonlarını azaltma, uygun koşullarda ulaşım giderlerini düşürme, fiziksel aktiviteyi destekleme ve turizm ile yerel ticareti canlandırma potansiyeline sahip. Bisiklete yapılan yatırımın asıl ekonomik değeri, kentin gündelik hayatında yarattığı bu değişimle etkisini artırıyor." dedi.

Kaynak: AA