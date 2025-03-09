Bir girişimci devlet desteğiyle kurduğu paketleme tesisinde 30 kişiyi istihdam ediyor

Nevşehir'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle paketleme tesisi kuran Hayrettin Alaşkan, 30 kişiyi istihdam ediyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 20 yıl kabzımallık yapan Alaşkan, 7 yıl önce Nevşehir başta olmak üzere farklı bölgelerde patates, soğan ve sarımsak üretmeye başladı. Alaşkan, daha sonra ürettiği yüzlerce ton ürünün kolaylıkla pazarlanabilmesi amacıyla işçilerin uzun uğraşları sonucu yapılan paketleme işlemini teknoloji sayesinde pratikleştirmek istedi.

YÜZDE 40 HİBE VE KDV MUAFİYETİYLE HAYATI DEĞİŞTİ

Yaptığı araştırmanın ardından hazırladığı projeyle TKDK'ye başvuran Alaşkan, Türkiye ile AB tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında yüzde 40 hibe ve KDV muafiyeti imkanından faydalanarak yaklaşık 24 milyon liralık yatırımla paketleme tesisi kurdu. Alaşkan, yıllık paketleme kapasitesi 72 bin ton olan Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyündeki tesiste 30 kişiye de istihdam sağlıyor.

"TEK BAŞINIZA BÖYLE BİR TESİS YAPMAK KOLAY DEĞİL. TKDK SAYESİNDE BAŞARDIK"

Girişimci Hayrettin Alaşkan, patates, sarımsak ve soğanın hasat sonrası tasnifi ile ayıklama işlemlerinin ürünün muhafazası ve sevkiyatı açısından önemli olduğunu söyledi.

TKDK'den hibe desteği almalarının tesisi hizmete kazandırmalarını kolaylaştırdığını anlatan Alaşkan, şöyle konuştu: Önceleri kabzımaldık sonra ekime geçtik. Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin dekar alana patates, soğan ve sarımsak ekiyoruz. Böyle bir paketleme tesisi ihtiyacı doğdu. IPARD'la tanıştık ve TKDK'ye başvurduk. Makinelerimiz 1, 5 ve 25 kilogramlık paketler hazırlıyor. Önceden işçi gücüyle yapılıyordu. Maliyeti düşürmek ve daha kaliteli ambalaj için böyle bir tesis kurduk. Türkiye ile Avrupa Birliği ortaklığında yürütülen projeye başvuru yaptık. 24 milyon liralık yatırım yaptık ve bunun yüzde 40'ı için IPARD kapsamında hibe desteği aldık ayrıca KDV'den de muaf tutulduk. 30 işçi paketleme için gelen ürünlerin içindeki kusurlu olanları ayıklıyor. 24 milyon lirayı çıkarıp tek başınıza böyle bir tesis yapmak kolay değil. TKDK sayesinde başardık. Alaşkan, sektörlerinde gelişmek ve büyümek isteyen girişimcilere TKDK'ye başvurmalarını tavsiye etti.