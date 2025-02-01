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Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

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Dünyanın en büyük zeytin üreticilerinden biri olan İspanya, biyoyakıt devrimine öncülük ediyor. Ülke, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 20 ila 25'ini çöpe atılan zeytin çekirdeklerinden sağlıyor. Önde gelen zeytin üreticilerinden Türkiye'de de uygulanması durumunda yüzde 70 ucuza yakıt üretilmesi mümkün.

Evlerin ısınmasından uçak yakıtına kadar pek çok alanda kullanılan bu yöntem, benzine oranla yüzde 70 daha ekonomik bir seçenek sunuyor. Peki, Türkiye de zeytin çekirdeklerinden enerji üretebilir mi? Milliyet'te yer alan haberde İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, bu soruya cevap verdi.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ GEELCEĞİN YAKITI MI OLACAK?

İspanya, yıllık 8 milyon 256 bin tonluk zeytin üretimiyle dünya lideri konumunda. Ülkede her yıl neredeyse 6 milyon ton yakıt tüketiliyor ve bu ihtiyacın önemli bir kısmı biyoyakıtlardan sağlanıyor. Zeytin çekirdeği, biyoyakıt üretiminde kritik bir bileşen olarak öne çıkıyor.

Zeytin çekirdekleri, meyvenin ağırlığının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor ve bu da her yıl 206 bin ton zeytin çekirdeği anlamına geliyor. İspanya'nın biyoyakıt tüketimi 2022'de yaklaşık 1,45 milyon ton petrol eşdeğerine ulaştı. Bu miktar, biyoyakıtın ülkedeki enerji ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

ISITMA İÇİN DE KULLANILABİLİYOR

Biyoyakıt üretiminde yenilikçi çözümler geliştiren İspanya, zeytin çekirdeklerinden elde edilen yakıtları ev ısıtma sistemlerinde ve jet motorlarında kullanmaya başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alternatif çözümler geliştiren ülke, 2022'nin sonunda zeytin çekirdeğinden üretilen uçak yakıtını piyasaya sundu.

Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Zeytin çekirdeklerinden üretilen sıvı yakıt, benzin ve dizel yakıta kıyasla yüzde 70'e kadar tasarruf sağlıyor. Ancak toplama maliyetleri, ileri teknoloji gereksinimi ve kuraklık nedeniyle yaşanan zeytin üretimindeki dalgalanmalar gibi dezavantajları da bulunuyor. Türkiye'nin yıllık 3 milyon 750 bin ton zeytin üretimiyle dünyada dördüncü sırada yer aldığını hatırlatan Kocaarslan, biyoyakıt üretiminin Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtti.

İspanya, 30'dan fazla biyokütle firmasıyla zeytin çekirdeğinden biyoyakıt üretiminde öncü konumda. Peki Türkiye de benzer bir adım atabilir mi? Kocaarslan'a göre, Türkiye'de zeytin üretiminin yoğun olduğu bölgelerde biyokütle enerji tesisleri kurulursa, bu sistem uygulanabilir.

Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
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Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek
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Kadroya alınmadı
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMEHMET Verda:

Bu ülkede su ile çalışan araba yapsalar yarın su fiyatları benzin fiyatlarını geçer

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

öyle bir enerji elde etsek bile bize ucuza ulaşmaz Recep bey ve bakanı hemen el atar :)))

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Haber YorumlarıMurat Kara:

bak zeytin ağaçlarını kestirecekler bunlar yakıta sebep petrolleri olanlar yakarlar ağaçları yapmayın hem ne kadar zeytin olacaktı oyle karsilaya mümkün deyil

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Boş iş tıklanma için haber yapıyorlar. Isınma ve ısıtma amaçlı yada kamyonlarda otobüslerde kullanılacak yakıtı sansasyon için pompa resmi ile koymuşlar Euro 5 standardı bir araca koy bak neler oluyor aracın yakıt sistemi ve motorunda

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Haber YorumlarıRedkit Düldül:

sakız orucu bozuyormuydu ?

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Haber YorumlarıSebati Can:

eRDOĞAN DUYMASIN. oRDAN DA NASIL VERGİ ALINACAĞINI BULUR VALLA!

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Mehmet Şimşek duymasın WC lere bile sayaç takar

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

bu ülkenin yöneticileri buna müsaade ederler mi ne ile geçinecekler

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Haber Yorumlarıemin demirtaş:

%100 VER Gİ İLE YİNE EN PAHALI BİZ KULLANIRIZ GİBİ GELİYOR

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Türkiye de zeytinlik alanları talan ediliyor

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