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BDDK, Pozitif Varlık Yönetim'e faaliyet izni

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BDDK, Pozitif Varlık Yönetim'e faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pozitif Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pozitif Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, 21 Nisan 2022'de kuruluşuna izin verilen Pozitif Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni de onaylandı. Söz konusu karar, Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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