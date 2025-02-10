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BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.

BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırını kaldırdı

YABANCI PARA VARLIK SINIRI KALDIRILDI

Finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında alınan karara göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı. Alınan son kararla bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.

BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırını kaldırdı

EŞİKLERİ AŞAN ŞİRKETLERİN KREDİ KULLANIMI KISITLANIYORDU

Önceden yapılan düzenleme kapsamında yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılması kısıtlanıyordu. Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu.

BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırını kaldırdı

BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMr Camel:

merkez bankası bağımsız değil yurtdişi yatırımcılar erdoğan el koyar siyasi güç el koyar diye ülkeye yatırımcı gelmiyor ıran dan beter duruma getırdınız ekonomiyi ambargo dan beter ise güvensizlik adaletsizlik bağımsızlık yok akp böyle devam

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