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Batman-Şırnak petrol projesinde TPAO'ya acele kamulaştırma yetkisi verildi

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Batman-Şırnak petrol projesinde TPAO'ya acele kamulaştırma yetkisi verildi
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Cumhurbaşkanı kararıyla Batman-Şırnak petrol ve doğal gaz projesi kapsamındaki taşınmazların TPAO tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı; Şırnak başta bölgede arama ve üretim faaliyetleri genişletilecek.

Batman- Şırnak Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında Şırnak başta olmak üzere bölgedeki ruhsat sahalarında petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin önünü açacak kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, proje kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların TPAO tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin enerji üretiminde önemli merkezlerinden biri haline gelen Şırnak'ta petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri genişletilecek. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Batman-Şırnak Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi" kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kararla birlikte, ruhsat alanlarında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde veya daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılmasının önü açıldı.

Yayımlanan haritada, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Hakkari ile çevre illerin bulunduğu geniş bir coğrafyada çok sayıda ruhsat alanı gösterildi. Haritada özellikle Şırnak il sınırları içerisinde ve Şırnak'ı çevreleyen bölgelerde çok sayıda ruhsat alanı yer alıyor. Ruhsat sahaları batıda Batman ve Mardin çevresinden başlayarak Şırnak üzerinden Hakkari yönüne kadar uzanan geniş bir alana yayılıyor. Karar kapsamında yalnızca sondaj veya kuyu alanları değil, petrol ve doğal gaz üretiminin ihtiyaç duyacağı ulaşım, enerji, boru hattı, kamp ve depolama altyapılarının da kurulabilmesinin önü açılıyor. Kamulaştırma kararının kapsamı oldukça geniş tutuldu. Buna göre ihtiyaç duyulan taşınmazlar lokasyon alanları ve yolları, petrol ve doğal gaz boru hatları, enerji nakil hatları, üretim kampları, idari kampüs alanları, depolama tesislerinin yapımı amacıyla kullanılabilecek. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, TPAO'nun proje kapsamındaki ruhsat sahalarında ihtiyaç duyduğu taşınmazlara ilişkin acele kamulaştırma yetkisi resmiyet kazanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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