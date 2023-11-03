Batman'da çiftçilere yüzde 70 hibeyle buğday tohumu desteği

Batman'ın Sason ilçesinde 140 çiftçiye yüzde 70 hibe ile 21 ton 900 kilo ilaçlı tohumluk buğday dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında çiftçilere buğday tohumu desteği sağlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde 140 çiftçiye yüzde 70 hibe ile 21 ton 900 kilo ilaçlı tohumluk buğday dağıtıldı.

Batman'da tarım arazilerinin etkinleştirilmesi için çiftçilere yüzde 70 hibeyle buğday tohumu desteği sağlandı. Proje dahilinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 140 üreticiye yüzde 70 hibe ile 21 ton 900 kilo gram ilaçlı buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" dahilinde ilçedeki çiftçilere 2 yıldır hibe destekli buğday tohumu dağıtılıyor. Destek alan çiftçiler, tohumun buğday rekoltesini artıracağını belirterek, verilen destekten dolayı devlet yetkililerine teşekkür etti. - BATMAN