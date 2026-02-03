Başkan Yalçın: '100 milyarlık yeni kredi paketi sanayicilere umut oldu'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan imalat sanayine yönelik 100 milyar TL tutarındaki kredi paketini olumlu bulduklarını belirtti. Başkan Yalçın, "Yeni kredi destek paketi hem büyüklüğü hem de şartları bakımından sanayiciler için umut olmuştur ve sevindiricidir" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, imalat sanayinin gelişimi ve yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünün artması için yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek; "Türkiye'nin ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 6,2 artarak 365 milyar 370 milyon dolara yükselmiştir. Ocak-Aralık 2025 dönemindeki ekonomik faaliyetlere bakıldığında ihracattaki imalat sanayinin payı yüzde 94,3'e ulaşmıştır. Bu oran sanayinin ihracattaki en önemli başlık olduğunu gözler önüne sermektedir" şeklinde konuştu. Tüm imalat sanayi işletmelerine açık olacak şekilde 100 milyar Türk Lirası büyüklüğünde uygun şartlı finansman paketinin devreye alındığını hatırlatan Başkan Yalçın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında paylaştığı müjdeli haberi sanayiciler olarak sevinçle karşıladık. Özellikle yurt dışı pazarlarda güçlü olabilmek için sanayi sektörünün bu önemli desteğe ihtiyacı vardı. Cumhurbaşkanımıza bu önemli destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Yalçın; "6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunulması beklenen yeni pakette, finansman maliyeti oranlarının piyasa şartlarının altında kalacak olması sanayiciler için sevindiricidir. İstihdam yoğunluklarıyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip krediye ulaşma imkanı sağlanacaktır. Kredi desteğinin teminat sorunu yaşamadan kredi kefalet paketi şeklinde uygulanması bunun yanı sıra istihdamını koruyan KOBİ'lere Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı aracılığıyla 10 puan indirim imkanı tanınması da ayrıca önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kayseri sanayisi hedef büyütmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kredi destek paketinin sanayi üretimine canlanma getireceğine vurgu yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; "Kayseri'nin 2025 yılı ihracatı 3,84 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu rakam önceki yıla oranla artış göstermiş olsa da yeni zirveleri görme zamanı gelmiştir. Kayseri sanayisi hedef büyütmelidir. Desteklerle ivme kazanacak olan Kayseri sanayisi, 2026 yılında yeni ihracat rekorları kırabilecek kapasiteye sahiptir ve başarı öyküleri yazması hiç de zor değildir" dedi. - KAYSERİ