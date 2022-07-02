Bandırma Cumhuriyet Meydanına kadın eli değdi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cumhuriyet meydanında kadın temizlik görevlileri iş başı yaptı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cumhuriyet meydanında kadın temizlik görevlileri iş başı yaptı. Bandırma Belediyesinden kadın istihdamına tam destek sağlanıyor. Proje dahilinde 7 kadın temizlik işçisi ile başlanılan görev Cumhuriyet Meydanı, Sevgi yolu ve çevresinde kadın işçiler ile temizlenecek. Çağdaşlık ve eşitliğin kenti Bandırma'da kadınlar her alanda üretiyor, emekleriyle fark yaratıyorlar. Bandırma Cumhuriyet Meydanı artık Bandırma Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünde göreve başlayan kadın emekçilere emanet. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Balıkesir Ekonomi Haberler

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