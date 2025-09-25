Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu Bursa'da Başladı

Balkan Rumeli Sanayicileri İş insanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile düzenlenen 3. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu başladı.

BTSO Hizmet Binası'nda, Balkan ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileri ile diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen program ile Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin artırılması hedefleniyor.

Programın açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, kalıcı ilişkilerin karşılıklı güven ve işbirliğiyle mümkün olduğunu söyledi.

Forumun sadece ekonomik bir buluşma değil, ortak değerleri geleceğe taşıma iradesinin göstergesi olduğunu belirten İskenderoğlu, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra diplomatik, kültürel ve akademik işbirliklerinin güçlendirilmesinin bölgesel barış, refah ve istikrar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İskenderoğlu, dünyanın değişen dengelerinin ve küresel ekonomideki hızlı dönüşümün uluslararası ilişkilerin çok yönlü ve dayanıklı olması gerektiğini hatırlattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınma, yalnızca ekonomik değil, siyasi ve sosyal alanlarda da güçlü uluslararası diyaloglarla desteklenmelidir. Bugün burada yapılacak görüşmeler ve kurulacak temaslar, yalnızca ticaret hacmimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda karşılıklı güven, diplomatik diyalog ve kültürel yakınlaşmanın da sağlam bir zemin bulmasına katkı sağlayacaktır. Ekonomik işbirliklerimiz, ortak projelerimiz ve teknoloji, eğitim, enerji gibi alanlardaki stratejik ortaklıklarımız, bölgedeki genç nesiller için de umut dolu bir gelecek inşa etmemizin anahtarıdır. Balkanların ve çevre coğrafyanın güçlü ve istikrarlı bir geleceğe ulaşması, hepimizin ortak sorumluluğu ve ortak menfaatidir."

Programın sonunda oluşacak fikirlerin ve işbirliklerinin önemine değinen İskenderoğlu, bu fikir ve işbirliklerinin Avrupa, Asya ve Akdeniz havzasının barış ve refahına katkıda bulunacağını ifade etti.

"Balkan ülkeleri, Avrupa'ya açılan kapımız"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa iş dünyası olarak, Balkan ülkeleriyle arada sınırlar değil, köprüler olduğuna inandıklarını anlattı.

Küresel ekonominin son yıllarda ciddi sınavlardan geçtiğine dikkati çeken Burkay, "Pandemi, tedarik zincirlerini altüst etti. Enerji krizleri, jeopolitik gerginlikler ve özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan savaşlar, küresel ticaretin önüne kalın duvarlar ördü." dedi.

Bu süreçte en güvenli yolun en yakın dostlarla yürünen yol olduğunu ifade eden Burkay, "Yakın coğrafyadan, güvenilir ortaklardan tedarik sağlamak, artık ekonomilerin geleceğini belirleyen en stratejik unsur haline geldi. Bunun doğal sonucu olarak da dünya genelinde mevcut bölgesel işbirlikleri daha da güçlenirken yakın ve komşu ülkeler arasında yeni ittifaklar doğmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin masa başında yazılmış anlaşmalarla kurulmadığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bizler aynı sofralardan, ortak kültürden ve hatıralardan beslenerek bugünlere geldik. Köklü ilişkilerimiz, ekonomiye yansıdığında hep birlikte kazandık. Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, 2000'li yılların başında yaklaşık 3 milyar dolar civarındaydı. Bugün bu rakam, 23 milyar doların üzerine çıktı. Bu artış, aramızdaki bağların ekonomik alanda da ne kadar güçlendiğinin göstergesidir. Ancak biliyoruz ki bu potansiyelin çok daha büyük kısmı, hedef olarak önümüzde. Gelecek yıllarda bu hacmi 40–50 milyar dolar seviyelerine taşımak, elbette mümkün. Balkan ülkeleri, Türkiye için güçlü bir ticaret ortağı olmanın ötesinde, Avrupa'ya açılan kapımız, enerji ve lojistik projelerimizin en kritik hattıdır."

Program, Balkan ülkelerinin diplomatik misyon temsilcilerinin ülkelerini tanıtan sunumlarıyla devam etti.