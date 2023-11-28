Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağım Hijyeni Setini Üreticilere Dağıttı

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli Sağım Hijyeni Setini, 10 ilçede toplam 717 üreticiyle dağıttı. İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve teknik ekiplerince verilen eğitimlere katılan üreticiler, eğitimlerin faydalı olduğunu belirterek teşekkür etti.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli Sağım Hijyeni Setini, 10 ilçede toplam 717 üreticiyle dağıttı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi" kapsamında Altıeylül, Karesi, Bigadiç, Balya, İvrindi, Kepsut, Sındırgı, Savaştepe, Manyas ve Dursunbey ilçesi olmak üzere toplam 10 ilçede üretim yapan, hijyen eğitimini tamamlayan üreticilere yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere, toplamda 717 üreticiye Sağım Hijyeni Seti dağıttı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve teknik ekiplerince verilen eğitimlere katılan üreticiler, katılmış oldukları eğitimlerin son derece faydalı olduğunu dile getirerek, başta İl Müdürü Erkan Alkan olmak üzere projede emek veren tüm yetkililere teşekkür etti. - BALIKESİR