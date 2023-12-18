Balıkesir'de Zeytinyağı Üretiminde Sıfır Atık Yöntemi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geliştirdiği makineler ve farklı teknik ile zeytinyağını sıfır atık ile üretmeyi başaran AR-GE Firması Sahibi Faruk Durukan, artık zeytinin çekirdeğini de ilaç üretiminde kullanmaya başladı. Faruk Durukan, "15 yıl önce zeytin meyvesinin yağından, etinden, çekirdeğinden, kara suyundan istifade edilerek hiçbir atık kalmaması üzerine projeye başlamıştım. Bunu başardık. Yeni geliştirilen teknik ile çekirdeğini zeytinden ayırıp zeytinyağı üretimi yapmaya, çekirdeği de ilaç sanayisinde kullanmaya başladık" dedi.

15 yıl önce zeytinyağı üretiminde sıfır atık hedefiyle projeye başladıklarını ifade eden Durukan "Bu çalışmamız 2008 yılından bugüne kadar devam etmekteydi. Neticeye şu anda ulaşmış durumdayız. Ben 15 yıl önce zeytin meyvesinin yağından, etinden, çekirdeğinden, kara suyundan istifade edilerek hiçbir atık kalmaması üzerine projeye çalışmasına başlamıştım. Bunu başardık" dedi.

Zeytinyağından sıfır atık projesi dahilinde üretilen makinelerin ve tekniklerin tamamen yerli ve milli imkanlar ile üretildiğine değinen AR-GE Firması sahibi Durukan "Şu anda bütün makinaları kendi imkanlarımızla Türk mühendisleriyle üretildi. Kendimiz ürettik ve üretime de geçtik. Bu çalışmamız evlerde zeytinyağı üretilebilecek bundan sonra.

Her bir ev istenirse zeytinyağı fabrikası şeklinde zeytinin en iyi şekilde işleyerek yağını çıkarabilecek. Burada şu anda en kaliteli zeytinyağı üretmiş durumdayız."dedi.

Yeni yöntem ile hem sıfır atık zeytinyağı üretildiğini, hem de en kaliteli zeytinyağlarının üretiminin yapıldığına değinen Faruk Durukan "Halk arasında zeytin sütü dediğimiz sızma dediğimiz zeytinyağını basınç görmeden elde ettiğimiz bir yöntem. Bizim bu çalışmamızda öncelik çekirdekleri ayırarak. Zeytin çekirdeklerini ayırarak uzaklaştırıldıktan sonra zeytin meyvesinden elde ettiğimiz hamurun yağını, su vermeden, ısı vermeden soğuk sıkım olarak elde ediyoruz. Bu aşağı yukarı 4-5 dizyem dediğimiz ve antioksidan değerleri yüksek bir yağ elde etmiş oluyoruz. Daha sonra bu çıkan kalan yağı alındıktan sonra kalanda zeytin ezmesi oluyor. Bunu ister ekmeklere katabilirsiniz, ister tarhana yapabilirsiniz. Börek çörektir, aklınıza gelebilecek her şeyde kullanabilirsiniz. İsterseniz sabah kahvaltılarında zeytin ezmesi olarak da kullanabilirsiniz." diye konuştu.

Zeytinyağın üretimde atık olarak ortaya çıkan ve doğa kirliliğine de sebep veren karasu, prina gibi atıkların bu yöntem ile ortadan kaldırıldığına değinen Faruk Durukan "Peki şu anda bunlar ne oluyor inanın şu anda bunlar yakılıyor imha ediliyor. Oysa biz insan insana faydalı bir ürün haline getiriyoruz. Sonra bu çekirdekler ne oluyor? Bu çekirdeklerin içerisinde kırılarak embriyosunu alıyoruz. Bunu da ilaç ham maddesi olarak hem yurt içi hem yurt dışına satıyoruz. Bunlar dünyanın aslında en kıymetli maddeleri. Ama şu ana kadar bunlar sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada imha edilip yakılıyordu." ifadelerini kullandı.

Yapılan bu yeni yöntem ile ülke ekonomisine katkı sağlanacağını ifade eden AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan "Allah'ın bu kadar mükemmel yarattığı bir ürünün biz bugüne kadar sadece yağını kullanıyorduk. Diğer tarafları yağdan kalan atıklar atılıyordu. Bu inanın ülke ekonomisinde çok ciddi bir miktar kayıptı" şeklinde konuştu. - BALIKESİR