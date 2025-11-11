Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere, son yapılan fiyat etiketi düzenlemesine uyum sağlamaları için uyarıda bulundu.

EKİM AYINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İŞARET EDİLDİ

Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine konuya ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde ekim ayında yapılan değişikliğe işaret edilerek, işletmelerin düzenlemeye uyum sağlaması için bilgilendirilmesi talep edildi.

Yönetmelikle, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği aktarılan yazıda, Bakanlığa iletilen tüketici şikayetleri ve çeşitli sektör talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemenin, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ile doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için önem taşıdığına dikkat çekildi.

"DARA DÜŞÜLMEDEN SATIŞ YAPILMASI TÜKETİCİNİN EKONOMİK ÇIKARLARINI ZEDELİYOR"

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin anımsatıldığı yazıda, "Açıkta ve tüketicinin talebi miktarınca tartılarak satılan ürünlerde dara düşülmeksizin satış yapılmasının, aykırılık teşkil ettiği, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engellediği ve ekonomik çıkarlarını zedelediği değerlendirildi. Bu kapsamda da açıkta satılan ürünlerin tartımı esnasında ürünlerin birlikte tartıldığı plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi önemsiz ağırlığa sahip ambalajların dışında kalan kutu, plastik kap veya dayanıklılığı artırılmış tetra paketler gibi hafif olmayan ambalajlarda daranın düşürülmesi zorunlu oldu." ifadesi kullanıldı.

Yazıda, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, masalarda fiyat listelerinin tüketiciye sunulma sürecinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi ve vatandaşların fiyat bilgisine daha kolay erişim sağlanması amacıyla fiyat listelerinin karekod uygulaması ile gösterilmesine olanak sağlandığı anımsatılarak, "Bu işletmelerde fiyat listelerine masalarda ve iş yerinin giriş kapısının önünde tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir durumda yer verilmesi zorunluluğu halihazırda bulunuyor. Listelerin masalarda karekod ile sunulduğu işletmelerde, tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunludur." uyarısında bulunuldu.

"ELEKTRONİK FİYAT CİHAZLARI ÇALIŞIR HALDE OLMALI"

Kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde iptal ve iade işlemleri sırasında yapıştırılıp sökülen etiketlerin ürünlere zarar verdiğine ve uygulamada güçlükler yaşandığına işaret edilen yazıda, bu doğrultuda teknolojik imkanlardan faydalanılarak söz konusu güçlüklerin giderilmesi, işlemlerin kolaylaştırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için bu ürünlerin fiyat bilgisinin sunulmasında elektronik cihazların da kullanımının mümkün hale getirildiği anımsatıldı. Yazıda, kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde fiyat bilgisinin elektronik cihazlarla sunulduğu durumlarda söz konusu cihazların çalışır halde, kolaylıkla ulaşılabilir bir noktada olması ve yeterli sayıda bulundurulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Yazıda, fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, indirimden önceki satış fiyatı ile indirimli satış fiyatının gösterilmesi zorunluluğunun devam ettiğine dikkat çekilerek, bu kapsamda indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunluluğu getirildiği aktarıldı. Yazıda, yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğine ve buna aykırı davrananların tespiti durumunda idari yaptırım uygulanacağına işaret edildi.