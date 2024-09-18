Bakanlık duyurdu! Engelli bireylere ve eski hükümlülere hibe desteği geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için hibe desteği başvurularının başladığını ve özellikle otizmli vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik verileceğini belirtti. Bakan Işıkhan, son on yıl içinde 2 bin 746 eski hükümlü ve 3 bin 608 engelli vatandaşa toplamda 293 milyon TL hibe desteği verildiğini açıkladı.

SON ON YILDA 385 MİLYON 897 BİN HİBE VERİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2014 yılından itibaren 3 bin 608 engelli vatandaşa 183 milyon 198 bin 277 TL, 2 bin 746 eski hükümlü vatandaşa 109 milyon 968 bin 815 TL, hibe desteği verildi ve 7 bin 237 projeye toplamda 385 milyon 897 bin 77 TL kaynak sağlandı.

Bakanı Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği başvurularının başladığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteği başvuruları başladı. Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla Bakanlık olarak yeni bir adım atıyoruz. Bu yıl hibe desteğine yönelik başvurularda otizmli vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik vereceğiz. Başvurular: 18 Eylül - 6 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek."

HİBEDEN YARARLANILABİLECEK DURUMLAR

Engelli Vatandaşlar;

-Kendi İşini Kurma Hibe Desteği,

-Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Kursları,

-Destek Teknolojileri,

-Engellilerin İşe Yerleştirilmesi ve İşe Uyum,

-Korumalı İş Yeri Projelerinden Yararlanabilir.

Eski Hükümlü Vatandaşlar;

-Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projelerinden Yararlanabilirler.

İşte Bakanın o açıklaması: