Bakanlar Deprem İçin Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

Kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlar, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı birimlerimiz gerekli kontrolleri yapmak için sahadadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." paylaşımı yaptı.